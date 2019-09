Michelle Hunziker scrive un post per Aurora e il suo fidanzato, insieme da più di due anni (Foto)

Michelle Hunziker è molto social ma non solo per lavoro, utilizza Instagram anche per gli auguri e i messaggi d’amore alla sua famiglia, per l’ennesima volta un post per Aurora Ramazzotti (foto). Michelle si sbilancia e nel post appaiono Aurora e Goffredo. Stanno insieme da più di due anni e lei è la suocera che tutti vorrebbero ma è evidente che Goffredo Cerca abbia rubato non solo il cuore di sua figlia ma anche il suo. La conduttrice e showgirl ha dedicato alla coppia parole piene d’affetto aggiungendo la solita richiesta del volere diventare nonna il prima possibile. Si emoziona la Hunziker, con sua figlia Aurora è praticamente cresciuta, era giovanissima quando è nata ed il dono immenso che ha ricevuto e a cui si sono aggiunte anche Sole e Celeste, ma loro due sono piccole, altre necessità, altre preoccupazioni. E’ felice Michelle nel vedere l’amore che lega i due ragazzi e spera che duri per sempre.

MICHELLE HUNZIKER DESIDERA UN NIPOTE DA AURORA RAMAZZOTTI

“Ormai stanno insieme da più di due anni – scrive Michelle accanto alla foto di Aurora e Goffredo insieme – Noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli… Un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di ‘bestia’ e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco! D’altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte”.





Michelle ha anche avvisato sua figlia su Instagram dicendo che aveva postato un messaggio e una foto, sicura che Aurora non sarebbe stata felicissima, almeno in apparenza. “Comunque ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme… e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: “ma mamma piantalaaaaaaaaa…. non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!” Io piango solo a pensarlo invece… ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!!”. I complimenti poi alla mamma e al papà di Goffredo per come l’hanno educato. Sono arrivate poi le risposte dei due fidanzati, tanti cuori per Michelle e la favola continua.