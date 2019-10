Paola Caruso felice con Merlo ma scopre una pesante verità sul suo ex

Paola Caruso è stata ospite, ieri domenica 27 ottobre 2019, a Domenica Live. Nello studio di Barbara d’Urso però non c’era solo la ex Bonas di Avanti un Altro! insieme al suo nuovo fidanzato e al piccolo Michelino. Infatti un’altra donna è stata protagonista di questo momento. Parliamo di Floriana Messina che ha voluto mandare un videomessaggio alla Caruso sorprendendo la bionda, o forse no! “Ho una cosa importante da dirti, Paola” ha così iniziato Floriana Messina. “Il tuo ex ragazzo mi ha contattata su Instagram e ha cercato di abbindolarmi come fa con tutte” ha spiegato Floriana alla Caruso. “Io sono fidanzata ma anche se non lo fossi stata, non avrei ceduto anche se non siamo più amiche.

Mi sono sentita in dovere di rispondergli a nome tuo e a nome di tutte le donne che sono offese e trattate come carta straccia” ha continuato la Messina per poi concludere: “Ho esortato Francesco a prendersi le sue responsabilità da padre. Sono convinta che contatti tutte donne dello spettacolo perché gli interessa solo una cosa: la visibilità”.

Paola Caruso torna a parlare del suo ex dopo la rivelazione di Floriana Messina

Paola Caruso ha voluto subito rispondere al videomessaggio di Floriana Messina ed è tornata a parlare del suo ex fidanzato Francesco Caserta, nonché padre del piccolo Michelino. Più volte Paola ha emozionato gli spettatori dei programmi di Barbara d’Urso raccontando il suo rapporto con Francesco dopo la nascita del figlio e spiegando che Caserta non ha voluto sapere niente del bambino. “Non mi stupisce il comportamento di Francesco, so che ha fatto la stessa cosa anche con altre donne dello spettacolo. Peraltro, è pure fidanzato, sta con una ragazza, che porta a casa e con cui si fa vedere in strada mano nella mano” ha così risposto Paola Caruso alla rivelazione di Floriana Messina.

Paola Caruso è tornata a sorridere e adesso ha una famiglia vera

La spumeggiante Paola Caruso adesso è davvero felice. Sembra aver voltato pagina sul capitolo che riguarda il suo ex fidanzato. La nascita del figlio Michelino l’ha resa mamma per la prima volta e Paola sprizza amore per il suo piccolo. Dopo aver ritrovato la sua mamma biologica, proprio grazie a Barbara d’Urso, ha anche trovato un nuovo amore. Lui si chiama Moreno Merlo e al riguardo Paola dice: “Stiamo bene, siamo una famiglia”.