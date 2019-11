Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano l’amore nel deserto (FOTO)

Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio Moser hanno festeggiato i loro primi due anni di amore. Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, proprio due anni fa, quando lei era fidanzata con Francesco Monte. La bella Chechu e Ignazio hanno instaurato un feeling talmente speciale che alla fine, la sorella di Belen, si è resa conto di non amare più il tarantino e ha deciso di lasciare Monte per poi avvicinarsi ancora di più a Moser. E a due anni di distanza sembra proprio che Cecilia abbia preso la decisione più giusta per il suo cuore perché lei e Ignazio Moser sembrano innamorati ogni giorno di più. Curiosi di sapere come hanno festeggiato il loro secondo anno insieme?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: due anni d’amore a lume di candela nel deserto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di festeggiare il loro secondo anniversario insieme lontano da tutto e tutti dedicandosi del tempo insieme a Marrakech. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno deliziato i loro tanti followers su Instagram con foto spettacolari direttamente dal deserto. Dalla passeggiata con i cammelli, agli scatti con i colori emozionanti di questo viaggio, fino alla cena a lume di candela. Ecco alcune delle foto che Ignazio e Cecilia hanno postato sui loro social network:

Ignazio Moser e Cecilia, due anni d’amore: la dedica romantica della Rodriguez

Scatti felici e innamorati quelli di Ignazio e Cecilia nel deserto. E la bellissima Chechu non ha potuto far a meno di fare una dedica super romantica e molto apprezzata al suo fidanzato. “I suoi occhi, il mio cammino… Mi basta guardarli per qualche secondo, che mi sento subito al sicuro” ha scritto Cecilia Rodriguez al suo Ignazio Moser su Instagram. Parole d’amore che hanno fatto impazzire di gioia i fan di questa bellissima coppia.

Adesso però, due anni dopo, tutti vogliono sapere che cosa hanno in mente i due per il futuro. Poco tempo fa proprio Ignazio Moser aveva affermato per il momento figli e matrimonio non erano nei programmi ma lui e Chechu la pensano ancora così?