Ignazio Moser su Chi: dal matrimonio con Cecilia ai sogni nel cassetto

Ignazio Moser ha rilasciato una nuova intervista per il settimanale Chi dove ha parlato di molti temi: dalla sua dolce metà Cecilia Rodriguez e il suo futuro con lei, i suoi progetti lavorativi ma ha anche affermato qualcosa a proposito di Giulia De Lellis! Curiosi di sapere le parole di Ignazio a tal propostito? E allora partiamo subito dalla sua fidanzata Cecilia Rodriguez. Quando viene chiesto all’ex gieffino se ha intenzione di sposare Cecilia e di avere figli insieme a lei, Moser risponde di no. “Niente figli, niente nozze. Stiamo bene così. Pensiamo a crescere, abbiamo nuovi progetti, ogni tanto litighiamo, ma c’è tempo” ha affermato a gran sorpresa Ignazio.

“Il nostro amore è nato in un reality ed è bello sapere che quel pubblico è cresciuto insieme con la nostra storia” dice poi Moser a proposito della possibilità che lui e Chechu diventino più popolari di Belen Rodriguez, nonché sorella della sua fidanzata Cecilia, e di Stefano De Martino che ormai sono tornati essere una coppia a tutti gli effetti. Ignazio dice di no ma voi cosa ne pensate al riguardo?

Ignazio Moser alla prossima edizione di Pechino Express? Il prossimo progetto lavorativo in tv del fidanzato di Cecilia Rodriguez

Cresce intanto l’attesa per la nuova edizione di Pechino Express. Il reality adventure di Rai 2 tornerà in onda nel 2020 ma già si pensa ai possibili nuovi concorrenti che si metteranno alla prova in un viaggio incredibile. Secondo alcune indiscrezioni, quasi conferme ormai, uno dei possibili viaggiatori potrebbe essere proprio Ignazio Moser. Durante l’intervista a Chi, infatti, viene posta la domanda al fidanzato di Cecilia Rodriguez. Lo stesso settimanale aveva già parlato di Moser a Pechino Express in coppia con suo cugino Moreno, mentre molti sperano di poterlo vedere al programma di Rai 2 in coppia proprio con la sua Cecilia Rodriguez. Mentre l’ipotesi della partecipazione di Chechu sembra esclusa, quella di Moser si fa sempre più certa. “Questo potrebbe essere uno dei progetti” afferma infatti Ignazio. Sì perché il bel Moser ha tanti sogni nel cassetto che ha intenzione di realizzare col tempo. Come quello di approdare nel mondo del cinema, per esempio: “Di certo andare al Festival con un proprio film è una grande soddisfazione. Ma io aspetto il mio turno“.

Ignazio Moser parla di Giulia De Lellis e del suo libro sulle corna: “Mi incuriosisce però…”

A Ignazio Moser viene chiesta anche una curiosità. Sappiamo tutti dell’uscita del libro di Giulia De Lellis Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!. Ma Ignazio Moser leggerà il libro dell’esperta di tendenze? Moser si dice incuriosito in quanto ha vissuto quel periodo tra la stessa Giulia e Andrea Damante. “Però preferisco biografie e libri con contenuti rispetto ai romanzi” spiega.