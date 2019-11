Ida e Riccardo stavolta è finita per sempre? Lui piange in studio lei va dallo psicologo

E’ stata registrata ieri una nuova puntata dedicata al trono over di Uomini e Donne e Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti. I due infatti sono tornati in studio per raccontare come vanno le cose tra di loro ma a quanto pare non ci sono buone notizie. Infatti i problemi che c’erano anche nelle passate settimane continuano a esserci e se ne aggiungono anche di nuovi. Grazie alle talpe del Vicolo delle news presenti alla registrazione della puntata del trono over del 23 novembre 2019, possiamo raccontarvi quello che è successo nello studio di Canale 5, per le puntate che vedremo quindi nelle prossime settimane.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI: QUESTA VOLTA E’ FINITA PER SEMPRE?

A quanto pare, visti anche gli ottimi ascolti incassati dal trono over nelle ultime settimane, con una media che supera di gran lunga i 3 milioni di spettatori, la storia d’amore di Ida e Riccardo piace al pubblico di Canale 5. Ma l’amore si sa, non è un sentimento che può essere influenzato da quello che piace o non piace alla gente e tra i due, i problemi persistono. Pare che Riccardo sia andato da Ida a Brescia ma anche in quella occasione i due hanno litigato. Bisogna dire che la puntata inizia con Ida che non vuole entrare in studio e si vede mente nel backstage piange. Riccardo invece entra e inizia a raccontare quanto accaduto, anche lui è molto scosso e inizia a piangere. E’ davvero provato da tutto quello che sta succedendo. A questo punto quindi anche Ida decide di entrare.

I due però iniziano subito a litigare. Ida rinfaccia a Riccardo cose successe in estate quando era andata a Taranto con suo figlio e sua madre non le aveva aperto neppure la porta. Riccardo trova poco carino parlare di persone che non ci sono. Poi però a sua volta l’attacca dicendo che Ida va da uno psicologo e ogni volta che esce dalle sedute è più aggressiva con lui. Ida spiega che se va da uno psicologo è per colpa sua. La discussione prende una brutta piega.

Anche Roberta ex fiamma di Riccardo si intromette dicendo che non può non esserci intimità. Riccardo le consiglia di non mettersi in mezzo perchè se non lo ha ancora capito tra di loro c’ è stata solo una storia di sesso mentre con Ida è diverso. Alla fine però dopo la discussione non si viene a capo di nulla e quando Maria chiede che cosa hanno deciso di fare, entrambi rispondono che è meglio mettere fine a questa storia.

Sarà davvero il finale?