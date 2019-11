Ida Platano e Riccardo Guarnieri tira e molla continuo: finzione o realtà?

Ultime news dal mondo di Uomini e Donne dopo la registrazione della puntata del trono over avvenuta sabato a Roma. Come saprete e come vi abbiamo già raccontato, anche quest’anno le dame e i cavalieri di Uomini e Donne lasciano il segno con ascolti record per i tre giorni durante i quali vanno in onda le loro avventure! Ed è chiaro quindi che ci sia un interesse particolare per tutti i protagonisti del trono over di Uomini e Donne e tra questi spiccano di certo Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il loro tira e molla va avanti ma la cosa strana è che i due, fidanzati, continuino ancora a frequentare il salotto di Canale 5. Una edizione di Uomini e Donne prima, una edizione di Temptation Island dopo, un’altra edizione di Uomini e Donne ed eccoli ancora qui.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI CONTINUA IL TIRA E MOLLA?

Il motivo è chiaro: le vicende di Ida e Riccardo a quanto pare appassionano il pubblico di Canale 5 che continua a voler sapere che cosa fanno e non fanno i due lontani dal programma. La cosa molto interessante è che Ida e Riccardo sono molto attivi sui social. Lei in particolare posta di continuo storie: dal lavoro alla promozione dei mitici beveroni al saluto in compagnia di suo figlio. Poco però mostra di quello che succede quando è in compagnia di Riccardo. Il motivo? I due non stanno mai insieme oppure semplicemente si riservano di raccontare quello che succede solo nello studio di Canale 5?

Ma quali sono le novità sulla coppia? Dall’ultima registrazione di Uomini e Donne arrivano delle novità. Ida continua a lamentarsi del fatto che Riccardo si mostri freddo con lei e sembra non essere interessato ad avere dei contatti. Riccardo nega e conferma invece che sono emersi di nuovo i problemi dello scorso anno. Tra i due ci sono di nuovo litigi a centro studio e lacrime da parte della Platano…

Insomma sembra proprio che tra i due le cose non vadano bene. Tra l’altro nel corso della discussione Armando ha fatto il suo solito intervento provocando una forte reazione da parte di Riccardo. Ne vedremo quindi ancora delle belle ma una cosa è certa: Ida e Riccardo sono ben lontani dal lieto fine che forse molti fans sperano per loro.

Ne è convinta anche Tina che ha sentenziato: i due presi singolarmente sono delle belle persone ma in coppia sono insopportabili.