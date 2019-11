Il piccolo Leone al pronto soccorso: Chiara Ferragni e Fedez rassicurano tutti

Sui social è amatissimo praticamente quanto la madre. Il piccolo Leone, il figlio della nota fashion blogger Chiara Ferragni e del rapper Fedez, è finito in pronto soccorso a causa di un piccolo incidente mentre era in casa. A darne notizia sono proprio i genitori di Leone. Chiara Ferragni e Fedez hanno utilizzato i social network per raccontare che cosa è successo al loro bellissimo bambino e come sta adesso. “Ho perso 20 anni di vita, però Leo sta bene” ha voluto subito tranquillizzare tutti l’influencer italiana per poi spiegare come sono andare le cose e come mai hanno dovuto portare il piccolo Leo al pronto soccorso.

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez finisce al pronto soccorso ma loro tranquillizzano tutti

“È finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa e quindi aveva un taglio sulla fronte” ha così raccontato Chiara Ferragni ai suoi milioni di followers sparsi per il mondo. “Abbiamo dovuto portarlo al pronto soccorso. Gli hanno dato sei punti. È stato un pomeriggio/sera intenso” ha spiegato l’amatissima imprenditrice. “Sembra tragica detta così, però Leo sta bene, sembra un pallone da basket ora però sta bene. E’ stato un pomeriggio intenso” ha così detto anche papà Fedez.

Ferragnez, Leone sta bene e sorride nelle foto social di mamma Chiara e papà Fedez

Fortunatamente solo tanta paura per il piccolo Lello! Adesso il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha una fasciatura sulla fronte ma tutto sembra essersi concluso per il meglio. Tanto che Leone è già tornato a sorridere sui profili Instagram di mamma Chiara Ferragni e papà Fedez conquistando il cuore del popolo del web. Dovrà restare fasciato per un po’ ma l’importante è che sta bene. Il bimbo è davvero amatissimo da tutti e ha fatto preoccupare molto gli utenti social che ormai si sentono un po’ zii del piccolo Leone riempiendolo di messaggi di affetto dopo il brutto incidente in casa.

Forza piccolo Leo, ti facciamo il nostro in bocca al lupo per una pronta guarigione! Ah, e sei bellissimo sempre e comunque!