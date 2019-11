Amadeus e Giovanna Civitillo alla partita del figlio, un pomeriggio di tifo e coccole (Foto)

La rivista Vero ha pizzicato Amadeus e Giovanna Civitillo insieme mentre assistono alla partita del figlio José (foto). Non mancano le coccole per la coppia mentre non perde di vista mai il piccolo che ha già 10 anni. Un pomeriggio come tanti per loro due che nel tempo libero quando non hanno impegni di lavoro adorano dedicare ogni istante alla famiglia. L’occasione della partita di calcio del figlio è l’ennesima manifestazione d’amore tra loro e per lui. Ridono, applaudono e intanto si tengono stretti. Giovanna si appoggia sulla spalla di suo marito, il loro amore è sempre stato meraviglioso e discreto. Sono a Roma e non si perdono mai una partitella del figlio. Amadeus ha anche una figlia ben più grande di Josè, la sua è una magnifica famiglia allargata.

AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO SULLA RIVISTA VERO IL AMORE SEMPLICE E MERAVIGLIOSO

Si sono conosciuti quando lui conduceva L’Eredità nel 2003, lei era la valletta della scossa, da quel momento non si sono più lasciati e Giovanna per lungo tempo ha messo da parte il lavoro scegliendo la famiglia, scegliendo di occuparsi del loro bambino e di sostenere sempre Amadeus, soprattutto quando è arrivato un momento difficile per lui.





Non c’è intervista in cui entrambi non elogino l’altro. La Civitillo è la prima a cui Amadeus si rivolge per un consiglio prezioso, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. E’ recente il loro matrimoni celebrato in chiesa dopo l’annullamento del primo matrimonio del conduttore. Il sogno continua anche con le giornate più semplici, i pomeriggi da mamma e papà sempre innamoratissimi. In questo periodo lui è molto impegnato per il prossimo festival di Sanremo, sarà un momento importante della sua carriera e di certo dimostrerà tutta l’esperienza che ha accumulato in tanti anni ma Giovanna sarà accanto a lui dietro le quinte fino all’apertura del sipario.