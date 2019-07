Amadeus festeggia la laurea della figlia Alice, la famiglia si riunisce e Giovanna Civitillo è al settimo cielo (Foto)

Una giornata speciale per Amadeus e la sua famiglia che si è riunita per festeggiare la laurea di Alice Sebastiani, la prima figlia del conduttore (foto). Sorrisi, abbracci stretti e tanta soddisfazione per la primogenita che ha concluso gli studi in moda con un bel 110 e lode. A 56 anni Amedeo Sebastiani, questo il vero nome di Amadeus, fa il pieno di emozioni e con orgoglio osserva la sua bambina che a 22 anni è sempre più bella e in gamba. Ovviamente non manca Giovanna Civitillo che è legatissima ad Alice, così come il piccolo di casa, Josè. Dei due figli del presentatore Rai abbiamo visto poche immagini in questi anni ma ogni volta erano uno accanto all’altra, felici di crescere insieme, legatissimi. Merito dei genitori, merito anche dell’amore che lega Giovanna Civitillo ad Amadeus. A cena al ristorante il gruppetto è piccolo, oltre alla coppia e ai figli ci sono i genitori di Amadeus, forse pochi altri invitati. Di certo Alice festeggerà poi con i suoi amici ma la serata piena d’amore è meravigliosa.

LA FESTA DI LAUREA DELLA PRIMOGENITA DI AMADEUS

Matrimonio in chiesa per Amadeus e Giovanna Civitillo, il sogno si è realizzato

A 22 anni la figlia di Amadeus si è laureata con lode. Abito nero lungo, tacchi a spillo, spacco, bellissima e fiera ma anche molto emozionate Alice ha ritirato il titolo di studio con i complimenti della commissione.

Ha concluso il suo triennio all’Istituto Marangoni, si è specializzata in Fashion Business e su Instagram ha confidato di essere molto fortunata: “Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori” grata per sempre al papà e a Giovanna.