Amadeus e Giovanna Civitillo, questa mattina il matrimonio romantico in una chiesetta di Roma (Foto)

Amadeus e Giovanna Civitillo avevano annunciato il loro matrimonio confidando la felicità immensa perché finalmente avrebbero detto il loro secondo sì e questa volta in chiesa (foto). Mancava solo questo tassello alla loro felicità e questa mattina il conduttore Rai e la bellissima e dolce showgirl si sono uniti in matrimonio davanti a Dio. Hanno scelto una chiesetta di Roma, una cerimonia romantica alla presenza di pochi invitati, pochi e selezionati amici e parenti. Ovviamente primi tra tutti accanto alla coppia in chiesa la figlia Alice, nata dal primo matrimonio di Amadeus, e il piccolo di casa, Josè, figlio della coppia. Siamo certi che non sono mancate le emozioni per tutti i presenti e soprattutto per gli sposi. Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più ammirate, sempre lontani dal gossip, sempre innamoratissimi e capace di rinunce per l’altro.

MATRIMONIO RELIGIOSO PER AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO CON I LORO FIGLI

Giovanna aveva un futuro in tv, era ed è amatissima dal pubblico, ma ha rinunciato alla carriera per amore, per la famiglia, per suo figlio. Ha sempre sostenuto il conduttore, soprattutto nei momenti difficili, quelli in cui sembrava non ci fosse più posto per lui nei programmi televisivi.

La rivista Oggi in esclusiva mostrerà le foto del matrimonio di Amadeus e la dolce Civitillo ma dovremo attendere la prossima settimana. Potremo però vedere l’album di nozze completo, momenti romanticissimi imperdibili, dall’abito da sposa indossato alla location in cui hanno festeggiato il loro sì più importante. Nelle ultime settimane hanno avuto occasione per festeggiare anche un altro momento importante nella loro famiglia, la laurea di Alice, che è una sorella maggiore meravigliosa per il piccolo Josè. Anche Giovanna da sempre è molto legata alla primogenita di Amadeus e adesso non mancano che le foto del matrimonio. Attendiamo ancora qualche giorno o magari anche meno; ve le mostreremo subito.