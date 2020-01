Ida Platano e Riccardo Guarnieri finalmente insieme a Capodanno: bacio e auguri per il 2020

Il 2020 potrebbe essere davvero il loro anno? Lo sperano tutti i fans della coppia che in questi ultimi giorni di dicembre si erano molto preoccupati, non avendo notizie di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Non sapevano che cosa pensare della coppia che qualche settimana fa aveva lasciato Uomini e Donne con i migliori propositi per questo 2020. La notte di Capodanno arrivano però le immagini che tutti si aspettavano. Ida e Riccardo sono insieme, felici e hanno aspettato di brindare al 2020 insieme. Pare sia andata Ida da Riccardo, almeno dalle storie di Instagram si capisce proprio che sia stata Ida a prendere un aereo per raggiungere la sua dolce metà. Elegantissimi insieme, hanno dato il benvenuto al 2020 brindando in un ristorante e festeggiando con gli amici.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI CAPODANNO INSIEME MA CON POLEMICA

Non sono però mancata le polemiche anche la sera di Capodanno. Bisognerebbe iniziare l’anno in altro modo ma i fans della coppia hanno notato un atteggiamento poco carino da parte di Ida. Mentre Riccardo stava aprendo la bottiglia di spumante, lei postava storie sui social per fare gli auguri a chi la segue, tanto che è stato poi il cavaliere ad abbracciarla e stringerla per farle gli auguri di Capodanno. Troppa attenzione alla vita virtuale e poca a quella reale? Lo decideranno loro che ovviamente sono liberi di viversi il loro tempo come meglio credono.

Qualche settimana fa Riccardo nello studio di Uomini e Donne ha fatto la sua proposta di matrimonio a Ida con la speranza che possano essere felici e vivere il resto della loro vita insieme. Non sappiamo se la dama abbia accettato, per il momento porta l’anello al dito e questo ci deve bastare!

Auguri alla coppia con la speranza che questo 2020 sia un super anno per loro e per tutti.