Ida Platano in abito da sposa: il matrimonio con Riccardo Guarnieri si avvicina

Potrebbe aver detto si la bellissima Ida Platano al suo Riccardo Guarnieri? Non lo sappiamo ma una cosa sembra essere certa: c’è odore di fiori d’arancio nell’aria. Poche ore fa la bella dama bresciana ha postato sui social una foto nella quale sfoggia e indossa un bellissimo abito da sposa. E’ ancora più bella del solito ed è per questo che in molti hanno pensato che la dama, sfilate a parte, sia pronta alla prova generale in vista del matrimonio! Sta iniziando a dare un’occhiata agli abiti da sposa per preparare il suo si? Riccardo ormai un paio di mesi fa le ha chiesto di diventare sua moglie, Ida non ha voluto rispondere ma, dopo che i due hanno lasciato Uomini e Donne, la Platano ha iniziato a indossare l’anello. Il segno che questo fidanzamento è iniziato in modo ufficiale e che presto potrebbe esserci davvero il matrimonio?

Ida e Riccardo sembrano viversi questi giorni in grande serenità. Dopo il Capodanno insieme a Brindisi, i due hanno passato altri giorni insieme a Verona, come testimoniano le storie sui social di Ida che documenta come sempre tutto. Insomma almeno per il momento sembra andare tutto nel verso giusto. Possiamo sognare di assistere a queste nozze, magari con una bella puntata speciale di Uomini e Donne dedicata proprio all’evento?

IDA PLATANO BELLISSIMA IN ABITO DA SPOSA: PRONTA A DIRE SI A RICCARDO?

Ida ha pubblicato la sua foto in abito da sposa con queste parole:



Buongiorno a tutti, non potevo non indossare questo vestito e non postare questo scatto. Questo abito è stato realizzato da Claudia, piccola e grande imprenditrice. Ringrazio ancora lei e tutta la sua famiglia👰🏼❤️

Non sappiamo se stia provando degli abiti o se fosse lì per una semplice sfilata, visto che si trovava ad Agrigento. Possiamo dire che questo abito le stava un incanto ! Ida avrà deciso di pensarci? Vedremo…