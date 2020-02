Pizza e poi tra Raoul Bova e Rocio è lite in strada, è lei la più arrabbiata (Foto)

I paparazzi hanno beccato l’ennesima coppia vip che come tutte le altre litigano in strada, questa volta è capitato a Raoul Bova e Rocio Morales (foto). E’ la rivista Diva e Donna a mostrare le foto dei due bellissimi attori che orami da anni formano una delle coppie più ammirate del mondo dello spettacolo. 31 anni Rocio, 48 anni Raoul ma la differenza d’età non si nota, non la notano. Hanno due figlie piccole e dolcissime, nel tempo sono riusciti anche a far capire a tutti che il loro amore è così forte da andare ben oltre il passato e i problemi che hanno avuto. Cosa è successo adesso tra Bova e la sua compagna? Una cena in un’ottima pizzeria e quella che doveva magari essere una serata romantica non è finita benissimo. Raoul Bova e Rocio sono usciti senza le figlie, solo loro due, entrano nel locale scelto, una golosa pizza e iniziano a chiacchierare e poi a cena finita escono e i paparazzi non possono non notare la freddezza, i volti tesi, i musi lunghi.

RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES C’E’ TENSIONE TRA LORO

E’ Rocio che esce per prima e allunga il passo, cerca di nascondere un po’ il viso ma il passo resta veloce, ben più lontano e dietro di lei c’è Raoul. La rabbia forse sta passando o forse hanno visto i paparazzi, Rocio si ferma aspetta l’attore e iniziano a discutere di nuovo. Tutto normale, devono chiarire prima di tornare a casa.

RAOUL BOVA E ROCIO MORALES IL LORO MATRIMONIO IN JEANS E SENZA PREAVVISO

Roma di notte è bellissima, un vero peccato sprecare una serata romantica con una discussione. Si dileguano a testa bassa, ancora i volti scuri, non sono riusciti a chiarirsi e sembra ancora la bella spagnola la più arrabbiata.