L’abito da sposa di Samanta Togni, senza giacca è da urlo (Foto)

Un tailleur bianco con cilindro in testa, così è arrivata Samanta Togni al braccio di Mario Russo per il loro matrimonio, un abito da sposa che nessuno si aspettava, anche se più femminile che mai, quando ha tolto la giacca (foto). Una sorpresa per tutti, ma non per suo marito che sapeva benissimo cosa avrebbe indossato Samanta per il sì. Bellissima l’ex ballerina di Ballando con le Stelle, comoda la sua scelta ma appariva un po’ troppo seriosa. Siamo e sono tutti abituati a vederla in abiti da scena, poco vestita per mostrare la sua bellezza quando danza, per muoversi al meglio. Ed ecco che arriva la sorpresa quando la musica si alza e i balli richiedono tutta l’energia possibile. E’ Mario a togliere la giacca alla sua meravigliosa sposa e salta fuori un top o forse solo un reggiseno tutto rosso, di pizzo. Sensualità alle stelle mentre la coppia si scatena. Anche l’affascinante chirurgo plastico sembra sappia muoversi benissimo al ritmo richiesto.

SAMANTA TOGNI MERAVIGLIOSA IN ABITO DA SPOSA CHE LASCIA SCOPRIRE TUTTO L’INTIMO

Anche i pantaloni bianchi hanno fatto il loro gioco lasciando trasparire l’intimo quando la giacca è volata via. Niente di strano, semplicemente Samanta Togni ha pensato a se stessa quando ha scelto il suo abito da sposa. Se ai suoi invitati al matrimonio ha chiesto dei vestiti artistici, come sottolineato da Luca Tommassini, anche lei e più di tutti gli altri ha fatto lo stesso.











Un matrimonio pieno di allegria e musica, proprio come aveva anticipato. Non un royal wedding ma la voglia di festeggiare l’amore, di godersi il più possibile e subito questo grande amore. Per il resto anche molta tradizione, deliziosa l’idea della bomboniera e poi le fedi, il viaggio di nozze in Lapponia, tutto molto romantico. Forse ci aspettavamo più vip alle nozze di Samanta Togni e Mario Russo, più protagonisti di Ballando con le Stelle.

L’abito da sposa di Samanta Togni, senza giacca è da urlo (Foto) ultima modifica: da