Abiti artistici per il matrimonio di Samanta Togni, la richiesta della sposa agli invitati (Foto)

Ieri è andato in scena il matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo e non poteva che esserci amore e spettacolo alle nozze della ballerina di Ballando con le Stelle (foto). Dopo le prime ore di silenzio sui social sono apparse le prime foto del matrimonio ed è stato Luca Tommassini a mostrare per primo un po’ di meravigliosi dettagli. Il coreografo e ballerino legatissimo a Samanta Togni ha preso in parola la sposa e ha seguito alla lettera il suo invito di vestirsi artistici. “Ha detto vestitevi artistici e più artistici di così”. La richiesta della splendida protagonista era chiara, voleva un matrimonio ricco di personalità, dove ognuno esprimesse se stesso, proprio come hanno fatto lei e Mario Russo. Se Samanta ha scelto il bianco ma in versione maschile per il suo sì più bello, Mario ha optato per la classica eleganza, un vero incanto entrambi. A questo punto toccava agli ospiti, agli invitati. Luca Tommassini si è sentito davvero a suo agio nella sua versione artistica, perfetto ovviamente anche per ballare scatenandosi al ricevimento.

Giacca verde "tigrata" per Luca, ma non immaginate una giacca classica, più un modello stile Happy Days. Scarpe bianche ma di quelle perfette per i ballerini che vogliono divertirsi, pantaloni neri larghi, il tocco perfetto poi la camicia. E' sulle Stories di Instagram che il coreografo ha mostrato il suo look aggiungendo poi anche qualche scatto degli sposi, dal sì in poi.











Un matrimonio considerato lampo quello tra la splendida ormai ex ballerina del programma di Milly Carlucci e il chirurgo plastico. Si sono conosciuti pochi mesi fa, era luglio, ad agosto lui le chiedeva già la mano, siamo a febbraio e sono già marito e moglie, una vera favola. Ed è già luna di miele per la nuova coppia!

