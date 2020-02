Per il matrimonio Samanta Togni sceglie pantalone e cappello ed è strepitosa (FOTO)

Non ci sono tracce della cerimonia sui social ma durante la festa, tutti si sono scatenati e abbiamo potuto ammirare la bellezza di Samanta Togni nel giorno del suo matrimonio! Agli invitati ha detto “vestitevi in modo artistico” e anche lei non è stata da meno. Non l’abbiamo vista con il classico abito da sposa, almeno del corso della festa del matrimonio celebrato ieri 15 febbraio 2020. L’abbiamo vista, dopo il suo si a Mario Russo, in pantaloni chiari, giacca e cappello. Una vera bellezza davvero mozzafiato quella di Samanta che ha lasciato tutti senza parole anche con la sua grande semplicità. Tra gli invitati più scatenati che hanno documentato tutto da Narni, immortalando i due sposi felicissimi nel giorno del matrimonio, Luca Tommassini che ha condiviso moltissime stories sui social mostrando quello che stava accadendo nel corso di questa bellissima giornata di festa.

Tantissimi i ballerini amici di Samanta presenti, su tutti Samuel Peron che è molto legato alla Togni tanto da essere il suo testimone di nozze. C’è sembrato invece di non vedere Milly Carlucci ma dalle poche immagini raccolte sui social, abbiamo compreso che si è trattato di una festa con pochi invitati. Abbiamo riconosciuto tra gli altri, anche Matilde Brandi.

SAMANTA TOGNI IN ABITO DA SPOSA: ECCO LE SUE SCELTE

Anche questa volta Samanta ha stupito per la sua classe, lo ha fatto sfoggiando, almeno per la festa ( restiamo in attesa di vedere anche le immagini di una cerimonia blindatissima) un abito da sposa sicuramente originale con giacca e pantaloni. In sala è entrata anche con un grande cilindro bianco e un fiocco. Tantissima felicità per tutti nel corso della festa con balli scatenati…

Altro testimone scelto dalla sposa è Giampiero Gencarello, coreografo e amico fraterno di Samanta Togni.

