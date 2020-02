Matrimonio favoloso per Samanta Togni ma Milly Carlucci è la grande assente (Foto)

Samanta Togni e Mario Russo si sono sposati, il loro matrimonio a Narni, in Umbria, nella cornice del Mulino Eroli; rito civile per la ballerina e il chirurgo plastico, nozze lampo per la coppia e 140 invitati ma tra questi non c’è Milly Carlucci (foto). La conduttrice che ha da sempre avuto nel cast di Ballando con le Stelle la splendida Samanta Togni è la grande assente di queste nozze. Che l’abbia fatto perché ci è rimasta male per l’addio della sposa al suo programma? Senza dubbio Samanta è una delle ballerine professioniste più amate. Immaginiamo che non si tratti di niente del genere ma proprio ieri Milly le ha scritto un commento al suo ultimo post prima del sì: “Samanta, ti voglio bene! Tanta, tanta felicità non potrò essere lì con te, ti penserò tutto il giorno!”. Presente invece alle nozze Samuel Peron, lui è uno degli amici più cari della Togni che non a caso l’ha scelto come testimone. La loro amicizia va ben oltre Ballando con le Stelle, loro due continuano e continueranno a danzare insieme, sono una coppia sul palco. Altro testimone scelto dalla sposa è Giampiero Gencarello, coreografo e amico fraterno di Samanta Togni.

MILLY CARLUCCI DISPIACIUTA PER L’ADDIO DI SAMANTA TOGNI A BALLANDO CON LE STELLE?

Non c’è dubbio che il programma del sabato sera di Rai 1 abbia perso una delle più belle e brave. Ballando tornerà in onda sabato 28 marzo ma il cast sembra sia ancora da definire del tutto. Sarà forse questo il motivo dell’assenza della Carlucci al matrimonio?









Non sono ancora apparse foto del matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo sui social, le foto sembrano al momento top secret. Avranno venduto l’esclusiva a qualche rivista o magari gli sposi hanno solo voglia di godersi il loro giorno più bello?