Samuel Peron e Tania Bambaci a Vieni da me, la gelosia della Miss e il matrimonio che non arriva (Foto)

Tante miss oggi a Vieni da me e c’era anche Tania Bambaci, la fidanzata di Samuel Peron (foto). Una bellissima coppia, una storia d’amore lunga ma con qualche crisi, in particolare la scorsa estate, quando Tania ha pensato che potesse finire. Colpa della gelosia o colpa dei troppi impegni del ballerino? Nel gioco delle coppie con Caterina Balivo sono saltate fuori un po’ di cose. Per lui è stato un vero colpo di fulmine mentre per Nunziata, questo il suo vero nome ascoltato quando a Miss Italia del 2010 indossava la fascia di Miss Sicilia, ci sono voluti ben 6 mesi prima di concedergli un caffè. Stanno insieme da ben sette anni ma il matrimonio per la coppia non arriva ancora anche se poi si scopre che c’è già anche l’anello. Lei bellissima, lui è il famosissimo maestro di ballo di Ballando con le Stelle, programma che ha reso più volte gelosa la Bambaci.

LA FIDANZATA DI SAMUEL PERON GELOSA QUANDO BALLA CON LE VIP BELLISSIME

Tra tutte è stata Dayane Mello involontariamente a farla soffrire, in quel caso il loro amore è stato messo alla prova, era veramente gelosa della bella modella ma alla fine sono riusciti a rimanere insieme. E adesso Tania Bambaci aspetta davvero che arrivino le nozze, prima non ha alcuna intenzione di avere dei figli.





Dopo avere risolto questa estate i loro problemi si sentono più forti che mai ma Peron attende e prende tempo. Questa estate c’è stata un po’ di burrasca, Samuel non vorrebbe parlarne ma Tania dice che a gran parte delle donne succede che per il lavoro vengano messe un po’ da parte: “Così nascono incomprensioni; lui è stato poco presente, l’ho sento distante e così ci sono stati una serie di problemi che però abbiamo risolto”. Attendiamo adesso solo l’annuncio dei fiori d’arancio.