Eros Ramazzotti torna a sorridere con Valentina Bilbao, tutto è iniziato in spiaggia (Foto)

Per Eros Ramazzotti e Valentina Bilbao potrebbe esserci l’inizio di un nuovo amore, lo sperano molti dei fan del cantante che hanno voglia di rivederlo di nuovo felice (foto). La fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli l’ha vissuta a testa alta, come ha sempre fatto. Con Marica resta un rapporto tra persone che si sono amate tanto e che soprattutto hanno due figli piccoli da crescere. Continueremo di certo a vederli ogni tano insieme, anche in vacanza, ma a Miami Eros Ramazzotti è stato beccato dalla rivista Chi con la bella Valentina. E’ stata la Bilbao a prendere l’iniziativa, è stata lei che quando l’ha notato in spiaggia si è diretta da lui e gli ha raccontato la sua storia. Fa la pittrice e sembra che Eros sia uno dei suoi cantanti preferiti; la storia dunque si ripete.

EROS RAMAZZOTTI A VALENTINA BILBAO A MIAMI BECCATI DAI PAPARAZZI

Nulla da nascondere e al momento nemmeno niente da annunciare; si sono appena conosciuti a sembrano già avere grande confidenza. Eros appare rilassato sul lettino mentre ascolta lei che continua a parlare. Quel sorriso sulle labbra del cantautore romano ci sembra di riconoscerlo.









Valeria Bilbao è molto famosa in Florida per i suoi quadri, le sue opere d’arte. Feeling immediato tra i due artisti che avranno molto da raccontarsi. Lei conosce benissimo Eros attraverso le sue canzoni e di certo avrà seguito anche gli ultimi sviluppi della sua vita privata. Scommettiamo che adesso i paparazzi non li lasceranno nemmeno un attimo sperando in tutti i modi che la storia prosegua e che dall’amicizia possa nascere anche altro. I presupposti ci sono tutti.

Intanto, tutto procede a gonfie vele tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. La coppia non solo non si nasconde più dai paparazzi, adesso sorride anche davanti agli scatti e in più sui social hanno iniziato a postare qualcosina del loro amore.