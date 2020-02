Parla Roberto il marito di Adriana Volpe dalla rivista Chi: “Deve ricordarsi di avere un marito e una figlia”

Le ultime news sul Grande Fratello VIP 4 non arrivano solo dalla casa del reality di Canale 5. Anche fuori si reagisce a quello che si vede e il marito di Adriana Volpe, nelle ultime ore, ha voluto rilasciare una intervista per la rivista Chi per spiegare quello che è il suo punto di vista su tutto quello che sta accadendo negli ultimi giorni in casa.

Roberto Poli, scambia quindi due chiacchiere con Signorini e gli spiega che cosa sta provando in questi giorni visto il chiacchiericcio che l’avvicinamento tra Andrea Denver e sua moglie ha provocato.

PARLA IL MARITO DI ADRIANA VOLPE: LE SUE PAROLE DA CHI

In merito a quello che sta succedendo nelle ultime settimane, quando si è parlato spesso di un flirt con Denver, Roberto dice che cosa gli ha dato più fastidio:

Il gossip. Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me, invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice “tua mamma ha baciato un altro” a farla star male

Queste le parole del marito di Adriana Volpe che chiacchiera con Alfonso Signorini, direttore della rivista Chi e presentatore del GF VIP 4. Roberto spiega che il suo rapporto con Adriana è particolare: da 14 anni vivono a distanza, quando escono a cena non si dicono con chi vanno perchè questo rapporto si basa appunto sulla fiducia. E’ normale però provare alcune cose vedendo certe scene in un reality.

Il marito di Adriana non ha nulla da dire a Denver ma vorrebbe ricordare a sua moglie che c’è una bambina a casa che guarda:

A lui niente, Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia. Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa, ma è per questo che le ho scritto, per proteggere lei e la nostra famiglia dai giudizi altrui

Il marito di Adriana Volpe continua comunque a sostenerla e a stare dalla sua parte ma se dovesse scegliere un amico da vedere al fianco della bellissima conduttrice, forse preferirebbe Patrick…