Fabio Colloricchio ha tradito Violeta Mangrinan: l’annuncio dell’ex naufraga

Fabio Colloricchio ha tradito Violeta Mangrinan? La notizia choc arriva direttamente dall’ex naufraga di Supervivientes, il reality show spagnolo corrispondente della nostra L’Isola dei Famosi. E’ proprio a Supervivientes che Violeta e l’ex protagonista di Uomini e Donne si sono conosciuti. Dal video scandalo che ha fatto il giro del web alla relazione consolidata dopo il rientro in Spagna con tanto di tatuaggio a confermare il loro amore. Adesso la Mangrinan e Fabio Colloricchio sono nuovamente al centro delle polemiche e del gossip per via di un annuncio fatto proprio dalla ragazza che ha affermato che l’italiano l’ha tradita.

Fabio Colloricchio ha tradito Violeta Mangrinan: lei ha deciso di perdonarlo

Violeta Mangrinan è stata ospite di Mujeres y Hombre y viceversa (ma la puntata non è ancora andata in onda) e proprio qui ha rivelato qualcosa che nessuno mai si sarebbe aspettato. Fabio Colloricchio l’ha tradita. “Questa estate è uscito con una ragazza un paio di volte” si sente nel video promo pubblicato sui social network dal programma televisivo spagnolo. Violeta Mangrinan ha pure affermato che ha deciso di perdonarlo nonostante quanto accaduto. Ma questa risulta essere una vera notizia choc!

Violeta Mangrinan racconta il tradimento di Fabio Colloricchio dopo Supervivientes

Bisognerà attendere che la puntata di Mujeres y Hombre y viceversa venga mandata in onda per scoprire come sono andate davvero le cose tra Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio. Perché Fabio ha tradito Violeta dopo Supervivientes se sembravano così innamorati? E perché la Mangrinan ha deciso di perdonarlo? Il popolo del web attende con trepidazione le dichiarazioni dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi spagnola anche per scoprire il motivo di questa rivelazione che forse avrebbe anche potuto tenere per sé.

Se volete scoprire che cosa è successo davvero e come sono andate le cose, vi invitiamo a continuare a seguirci per nuovi aggiornamenti.