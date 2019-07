Fabio Colloricchio e Violeta, primo tatuaggio di coppia. Mangrian: “Ti amo”

Fabio Colloricchio, come sappiamo, ha partecipato all’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi, Supervivientes. Proprio all’interno del reality show, Colloricchio ha conosciuto Violeta Mangrinan. Tra Fabio e Violeta è letteralmente scoppiata la passione. Il video del loro “avvicinamento particolare” ha fatto il giro del web ma a reality terminato i due sembrano fare sul serio e si presentano come una vera coppia. L’ex protagonista di Uomini e Donne, appena qualche giorno fa, ha presentato Violeta Mangrinan anche ai fan italiani affermando di aver avuto la fortuna di incontrare una ragazza stupenda. Non finisce qui però. A confermare l’unione della coppia arriva un gesto d’amore. Continuate a leggere per scoprire di cosa si tratta.

Fabio Colloricchio e Violeta Magrinan, primo tattoo insieme: fanno sul serio

Chi non credeva a questa coppia dovrà probabilmente ricredersi perché Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno deciso di compiere un gesto che non solo rimarrà per sempre ma li legherà in eterno. Si tratta di un tatuaggio di coppia che Fabio ha pubblicato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram. I due tattoo sono stati fatti sui polsi. Ma di che cosa si tratta? Una freccia composta da una palma (a ricordare il loro incontro a Supervivientes, con tutta probabilità) e un cuore. “Si no duele, no es amor” ha scritto Colloricchio nella descrizione, ovvero: “Se non fa male non è amore”.

Violeta Mangrinan innamorata di Fabio Colloricchio: il ti amo di lei e la nuova dedica social

Tra i commenti sotto il post di Fabio Colloricchio è impossibile non notare quello di Violeta Mangrinan che scrive “ti amo” in spagnolo e a caratteri cubitali. E non finisce così perché la ex naufraga di Supervivientes ha pubblicato una serie di foto con il suo nuovo fidanzato, compresa quella del tatuaggio insieme, con una dedica molto romantica. “Si amarte está mal, no quiero estar bien” ha scritto Violeta. In italiano questa frase vuol dire: “Se amarti è sbagliato non voglio stare bene”.

Non ci sono dubbi allora: Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan non solo stanno insieme ma sembrano anche sempre più innamorati! Vi piace questa coppia? Cosa ne pensate?