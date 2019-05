Fabio Colloricchio e Violeta super hot all’Isola dei famosi spagnola: passione in spiaggia senza freni (VIDEO)

I fans italiani di Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, lo stanno seguendo con passione anche nella sua avventura spagnola nel programma Supervivientes, che sarebbe l’Isola dei famosi versione spagnola. Fabio è amatissimo in Italia e a quanto pare ha conquistato anche il pubblico spagnolo, visto che da oltre un mese è tra i naufraghi del reality iberico. Ma non ha conquistato solo il pubblico, Fabio infatti ha fatto breccia nel cuore di una bellissima protagonista dell’Isola, Violeta. La ragazza è entrata sull’Isola fidanzata ma, dopo aver conosciuto Fabio, ha deciso di lasciare nella diretta del programma il suo fidanzato. Un po’è come è successo in Italia a Cecilia Rodriguez. In questo caso però tra i due fidanzati non c’è stato un incontro ravvicinato ma a distanza di chilometri, per chiari problemi logistici.

Fabio quindi ha raccontato a Violeta della sua relazione complicata con Nicole, ragazza scelta a Uomini e Donne con la quale ha avuto un fidanzamento molto lungo. I due si sono fatti una serie di confidenze e coccole e alla fine, si sono lasciati travolgere dalla passione.

Da qualche ora infatti fa il giro della rete il video hot del primo incontro ravvicinato in spiaggia tra Fabio e Violeta, alla faccia di chi dice che sull’Isola non si ha la forza per pensare al [email protected] evidentemente non è proprio così ( chiedere a Francesco Facchinetti e ad Aida Yespica per una eventuale conferma).

I due ragazzi hanno regalato quindi al pubblico quello che in Italia non si vede da tempo: una dolce storia d’amore che si completa con un rapporto sessuale al chiaro di luna. Senza freni e senza inibizioni. Il pubblico apprezzerà oppure no?

Pare che Fabio, dopo la notte “caliente” trascorsa insieme a Violeta, le abbia poi regalato anche un anello, simbolo in qualche modo di questo amore.

La ragazza, tra l’altro, come riferiscono i media spagnoli che seguono il reality, si è anche confidata con una amica sull’Isola dicendo di essere molto soddisfatta di questo incontro ravvicinato con Fabio…I granchi sono pronti anche al bis. E voi?

