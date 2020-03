Costanza Caracciolo racconta tutta la paura di partorire da sola la sua piccola Isabel (Foto)

Il 25 marzo scorso Costanza Caracciolo è diventata mamma per la seconda volta, è nata la piccola Isabel ma per l’emergenza coronavirus sapeva che non avrebbe avuto accanto Bobo Vieri (foto). La paura di partorire da sola l’ha accompagnata nelle ultime settimane della gravidanza e con un lungo post ha voluto confidare tutto. Il fiocco rosa e il tenero messaggio di papà Vieri annunciava che tutto era andato bene e Costanza conferma che è andata davvero benissimo ma che solo dopo ha potuto capire quanto fosse forte e quanto amore le avrebbero dato in sala parto nonostante fosse sola, senza suo marito. Quando è nata la primogenita l’ex calciatore è rimasto tutto il tempo in sala parto accanto a Costanza, anche questa volta avrebbe voluto fare lo stesso ma non è stato possibile. Le nuove normative per l’emergenza coronavirus lo impedivano e oggi Costanza Caracciolo può raccontare tutto paragonando i due parti, senza lamentarsi di nulla, non potrebbe farlo, è felice, è mamma per la seconda volta ed è andato tutto bene.

COSTANZA CARACCIOLO RACCONTA IL PARTO DI ISABEL DA SOLA SENZA BOBO

“Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene… Il parto precedente non è stato facile, eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello… ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola..” il post di Costanza è pieno di emozioni, poi racconta della musica: “E’ stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno. Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24h non ci ho pensato ed è stato bellissimo”.

Ringrazia tutti ma soprattutto suo marito: “Si è preso cura di me e di Stella fino all’ultimo, sopportandomi per le mie continue paranoie per la paura del parto”. Tante le mamme, e non solo vip, che stanno per dare alla luce i loro bimbi; forza andrà tutto bene!