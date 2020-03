Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è nata la seconda figlia, l’annuncio del papà (Foto)

Costanza Caracciolo ha dato alla luce la sua seconda figlia rendendo anche Bobo Vieri papà per la seconda volta ed è stato proprio l’ex calciatore a dare l’annuncio sui social (foto). la foto scelta per annunciare al mondo che Costanza Caracciolo è diventata mamma per la seconda volta di una splendida bambina è la più classica tra tutte, il fiocco rosa con il nome della bimba. Un dolcissimo fiocco rosa con tante stelline e al centro un cuore con su scritto Isabel. E’ così che Costanza Caracciolo e Christian Vieri hanno scelto di chiamare la loro secondogenita. Dopo Stella adesso è arrivata Isabel e la famiglia è più felice che mai. “Benvenuta Isabel” ha commentato Vieri aggiungendo tutto il suo amore per sua moglie: “Cocò love you forever”. Un’esplosione di dolcezza e di cuori rossi per le donne della sua vita.

COSTANZA CARACCIOLO HA PARTORITO, DOPO STELLA LA SORELLINA ISABEL

L’ex velina bionda di Striscia la notizia ha dato alla luce la sua seconda figlia e le dediche del bomber ci fanno dimenticare per un attimo il terribile periodo che tutti stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Se avesse potuto scegliere Costanza di certo non avrebbe voluto partorire adesso ma in un momento più semplice e felice per tutti e anche per la sua famiglia. Le restrizioni sono valide per tutti ma ci sarà poi il tempo per stare tutti insieme, per festeggiare ogni cosa nel modo giusto.

Stella ha 15 mesi ed è già una sorellina maggiore, meravigliosa l’abbiamo vista in tanti scatti con la sua mamma e il suo papà anche se il suo viso non è mai stato mostrato. La coppia custodisce i suoi beni preziosi dosando tutto nel modo giusto. Si sono sposati in gran segreto e vivono la loro vita mostrandone solo un pezzetto. Auguri a Costanza e Bobo!