Costanza Caracciolo col pancione non è più a colori, confronta le due gravidanze (Foto)

Costanza Caracciolo col pancione ormai agli sgoccioli della sua gravidanza è sempre bellissima e felice ma non è la stessa gioia che aveva dentro quando aspettava Stella (foto). Lei e Bobo Vieri non possono avere la stessa serenità perché non ce l’ha nessuno in questo periodo drammatico. L’ex velina di Striscia la notizia si sta preparando al secondo parto, alla nascita della sua seconda bimba, resta sempre positiva, non può essere che così, ma confida che il suo stato d’animo oggi è più black & white. Sul suo profilo social ha postato una foto della prima gravidanza, Stella stava per nascere, lei osservava un meraviglioso tramonto, i colori erano bellissimi; oggi quella foto diventa come il suo stato d’animo, uno scatto in bianco e nero. Costanza Caracciolo chiede a tutti di stare a casa, sono messaggi necessari, ancora oggi necessari, perché ancora oggi sembra ci siano tante persone che non hanno capito la gravità della situazione.

COSTANZA CARACCIOLO: “PER CORRERE C’E’ SEMPRE TEMPO”

“Questa foto era a parer mio meravigliosa a colori, era estate, ero incinta di Stella e i miei occhi stavano guardando un bel tramonto… L’ho voluta modificare perché oggi il mio stato d’animo seppur positivo è un po’ più black&withe, sono sempre incinta, della sorellina di Stella che tra pochissimo arriverà, ma per adesso non vedo bei tramonti…” è la tristezza che una mamma non dovrebbe avere mai e c’è solo un modo per porre fine a tutto questo.

“Mi auguro solo che tutti capiscano che la situazione che stiamo vivendo non è un gioco, e che bisogna aiutarsi gli uni con gli altri per affrontare questo momento in cui è richiesta una sola cosa: STARE A CASA!”. Costanza prova a fare capire a chi ancora chiede se si può fare questo o quello: “Avremo modo di recuperare tutto, ma adesso non è il momento.. che poi se devo dirla tutta è proprio adesso il tempo di recuperare tutto quello che non riusciamo a fare nella quotidianità perché corriamo e basta.. godiamoci un po’ quelle che sono le cose reali e semplici della vita che “per correre” c’è sempre tempo!! Un grande abbraccio virtuale a chi ogni giorno invece è obbligato ad uscire di casa per andare a lavoro, tra l’altro per garantire a noi un servizio”.