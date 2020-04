Romina Power a Cellino ma Al Bano chiarisce che vive con Loredana Lecciso (Foto)

Un po’ di leggerezza serve anche in questo periodo e la regala il gossip ma Al Bano sbotta e chiarisce che non c’è nessun triangolo nella quarantena con Romina Power e Loredana Lecciso a Cellino San Marco (foto). Il cantante questa volta sembra molto chiaro, è vero che la sua ex moglie dopo la finale di Amici si è trasferita nelle tenute Carrisi in Puglia ma lui sta con Loredana, vive con lei. Confermato quindi il ritorno di coppia che nessuno si aspettava? Sembra proprio di sì e anche se la Power scrive “Home sweet home” appena arrivata a Cellino mostrando le immagini dei luoghi che adora, Al Bano parla di pacifica convivenza, di una famiglia allargata da anni e mette a tacere i rumors. In pratica Romina quando va a Cellino ha una sua casa, non dormono sotto lo stesso tetto, insomma è tutto molto chiaro.

AL BANO CARRISI CONFERMA: “IO VIVO CON LOREDANA LECCISO”

E’ all’Adnkronos che Carrisi spiega che non ne può più, che sono anni che gli rompono le scatole: “Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole. Romina normalmente vive negli Usa e non vede l’ora di tornare in California, dove ha il fratello e altri affetti: il fatto è che per finire la trasmissione ‘Amici’ è rimasta bloccata in Italia. Ma siamo abituati da anni a ritrovarci da famiglia allargata. E in questo momento abbiamo pensieri più importanti del gossip”.

Ha deciso di spiegare tutto mettendo un punto a tutti i pettegolezzi adesso che ha per la testa ben altri pensieri, come tutti. Non vede l’ora che tutto finisca, che non si parli più isolamento, di coronavirus, pensa già alla grande festa che vorrà fare ma adesso si sta tutti in casa, anche se lui con tutti gli ettari e il lavoro compagna da svolgere in casa al chiuso non ci deve restare. “Ora c’è la vigna che sta nascendo e poi ho le insalate, i piselli, i ceci. Non c’è cosa più bella che portare in tavola delle cose coltivate con le proprie mani. Io l’ho sempre fatto ma questo periodo servirà a molti per tornare a riflettere ed agire in maniera semplice e concreta”.