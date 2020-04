Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power insieme in quarantena: casa è Cellino San Marco

Sono giorni particolari quelli che stiamo vivendo e chi può, sceglie di condividere questi momenti che non dimenticheremo mai, con le persone che ama. E’ il caso di Loredana Lecciso che ormai da settimane vive in pianta stabile a Cellino San Marco insieme ai suoi figli ma insieme anche ad Al Bano. Tutto documentato sui social, tra uno scatto e l’altro, l’unione sembra essere ritrovata! Ma nella quarantena a Cellino San Marco, Loredana e Al Bano non sono da soli! Dopo la fine di Amici, tra Roma e Puglia, anche Romina Power ha scelto di restare in Italia e anche lei soggiorna in quel di Cellino San Marco! Una strana quarantena, anche se come saprete, le tenute di famiglia sono molto grandi e Loredana e Romina potrebbero persino non incontrarsi mai camminando tra ettari ed ettari di terreno!

Chissà magari alla fine della pandemia troveranno la voglia di raccontare come hanno trascorso questi giorni o magari domenica prossima, anche nel ricordo di nonna Iolanda, potrebbero unirsi tutti insieme a pranzo per Pasqua! Noi continueremo a vigilare!

Intanto via social, la Power ha spiegato a tutte le persone che la seguono con affetto come mai ha deciso di partecipare ad Amici, anche se questo le è costato per un mesetto, continui spostamenti tra Roma e Puglia!

Le parole di Romina per ringraziare Maria e non solo:

Ora che è finita questa esperienza meravigliosa ad Amici, programma portato avanti, con coraggio e determinazione da Maria De Filippi per alleggerire la quarantena a tutte le persone che stanno a casa con difficoltà da giorni, vi posso dire alcune cose .

Partecipare ad Amici è stato per me un grande onore e un impegno di lavoro che mai avrei dissertato, non solo perché era la legge a consentirmelo, ma perché credevo nel suo scopo ultimo, per rispetto di un contratto e del lavoro della redazione, della genialità di chi l’ha diretta, per l’amore del pubblico, per l’aiuto anche minimo che avrei potuto dare con qualche risata alle persone a casa… nulla a che vedere con cose materiali.

Parlo di Rispetto per le persone che hanno investito su di me ed Albano, parlo della sottile intelligenza di Maria De Filippi e di una forma diversa di Aiuto per il pubblico, che con il nostro lavoro, volevamo offrire e abbiamo offerto.

Ed ora che i miei impegni lavorativi sono terminati torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia, dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena.

Vi abbraccio virtualmente tutti. Grazie Maria #iorestoacasa 🌈#andràtuttobene🌈🇮🇹❤️