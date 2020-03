Loredana Lecciso posta un dolcissimo scatto con Al Bano da Cellino e fa sognare

Come in tutte le storie d’amore ci sono alti a bassi, c’è chi tifa per la favola eterna, c’è chi invece immagina qualcosa di diverso…Quello che vivono Loredana Lecciso e Al Bano, di certo lo possono sapere solo loro. Nelle interviste confermano, smentiscono, tergiversano, cambiano discorso…Non rivelano mai quello che sta realmente successo. Stanno o non stanno insieme? Difficile a dirsi e forse non lo scopriremo ma intanto, Loredana, continua a postare sui social scatti di vita quotidiana che fanno sognare, come quello di poche ore fa che arriva da Instagram. Siamo a Cellino San Marco, c’è il caminetto, c’è aria di casa, di famiglia, e c’è amore.

Una quarantena particolare per Al Bano che continua a fare avanti e dietro da Roma, dove il venerdì sera è impegnato insieme a Romina con Amici. E anche Romina nell’ultimo periodo è stata spesso a Cellino, dove trova rifugio tra una puntata e l’altra di Amici.

Ma torniamo allo scatto pubblicato da Loredana Lecciso.

LOREDANA LECCISO DOLCE DEDICA SUI SOCIAL PER AL BANO

Ecco le parole di Loredana sui social

L’amore è tutto quello che abbiamo. l’unico modo per ciascuno di aiutare l’altro… Euripide #restateacasa #italy🇮🇹 #andràtuttobene #hope #casa #solidarietà #forzaecoraggio #love #family #unabraccioatutti🙌💪🇮🇹

Che ne pensate? In molti sperano che questo sia il segnale di un ritorno di fiamma tra i due, potrebbe davvero succedere?

Tra l’altro non possiamo fare a meno di notare che, nelle ultime sei foto di Loredana sui social, quattro la ritraggono al fianco di quello che dovrebbe essere il suo ex ma, visti gli hashtag usati, amorevoli e pieni di romanticismo, qualcosa ci fa pensare che ci sia dell’altro!

Insomma Al Bano e Loredana, uniti forse dalla quarantena ( anche se non sappiamo se la foto postata sia di questi giorni, Loredana Lecciso in un commento dice che è stata scattata oggi quindi ci fidiamo! ) potrebbero forse tornare a essere una coppia. Noi facciamo come sempre il tifo per l’amore per cui, se sono rose…Torneranno a fiorire!