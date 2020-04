Luca Argentero, la dedica a Cristina Marino col pancione è un regalo di compleanno meraviglioso (Foto)

Luca Argentero ha festeggiato il compleanno, 42 anni, i più belli perché accanto ha Cristina Marino col pancione, quasi mamma, quasi pronta a farlo diventare papà per la prima volta (foto). Una dedica d’amore semplice e dolcissima quella dell’attore alla sua compagna, ed è questo il suo regalo più bello, più importante, l’amore che lega Luca Argentero e Cristina Marino, la figlia che stanno per avere. Foto bellissime tra il verde dell’Umbria, dove vino; una villa immersa nella natura, nella semplicità, non hanno bisogno di altro, anche se è tutto così meraviglioso. Lontano dal rumore, da occhi indiscreti, mostrano solo ciò che vogliono e sui social non mancano le foto di Cristina Marino col pancione. Con uno scatto intimo e romantico Luca Argentero ha ringraziato tutti per gli auguri ricevuti per il suo compleanno aggiungendo che il regalo più bello è lì, sono loro due: Cristina e la piccola che sta per nascere.

CRISTINA MARINO MAMMA – MANCA POCHISSIMO AL PARTO

Un prato fiorito, le coperte che coprono entrambi, il pancione in evidenza, i lunghi capelli biondi di Cristina e tutta la complicità di un amore che è cresciuto diventando fortissimo. Le foto sono meravigliose, non sono scatti di questi giorni.

“In questo emozionante nostro nuovo inizio… Auguri a te amore mio” è la dichiarazione d’amore dell’attrice e modella al suo compagno. Lui non smette di sorridere, Luca Argentero ha sempre sognato una vita così, una famiglia. Si sono conosciuti sul set di Vacanze ai caraibi e nel 2015 è iniziato il loro amore, prima lontano da tutti e poi senza più paure.

Di certo avrebbero preferito un altro periodo per mettere al mondo la loro bimba ma i medici li hanno rassicurati, andrà tutto bene. Intanto, giovedì sera andrà in onda la quarta e ultima puntata di DOC, poi dovremo attendere per vedere il seguito.