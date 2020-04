DOC-Nelle tue mani ultima puntata: che cos’ha Carolina? Giulia dirà chi è davvero ad Andrea?

Andrea si renderà conto che i farmaci che sta prendendo non gli fanno affatto bene? E che cos’ha Carolina? perchè per lungo tempo non ha parlato con i suoi genitori dei problemi di salute che l’affliggono? Lo scopriamo con le anticipazioni della quarta e ultima puntata di DOC-Nelle tue mani in onda il 16 aprile 2020.

Abbiamo lasciato il dottor Fanti alle prese con i ricordi dal passato che non tornano; con tante domande che frullano nella testa e con tanti dubbi. Un dottore un po’ pasticcione ma con il fiuto. Un medico molto cambiato rispetto al primario gelido che i suoi colleghi avevano imparato a conoscere…

Ma quell’Andrea del passato potrà mai tornare con il carico di ricordi nel presente? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della quarta e ultima puntata della fiction di Rai 1 capace di incollare davanti alla tv più di 8 milioni di spettatori.

DOC NELLE TUE MANI ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA QUARTA E ULTIMA PUNTATA

Le anticipazioni dell’episodio 1×07 Like: L’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese, che li dovranno superare insieme per il bene della figlia. Pare che Carolina stia male da tempo ma non abbia avuto la forza di raccontare nulla ai suoi genitori. Una scelta sbagliata che potrebbe persino costarle la vita…L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un’appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo. Il giovane medico non ha ancora trovato la forza di dire agli altri che ha una protesi alla gamba, anche per questo ha rinunciato all’uscita con la sua collega. Ma non ha avuto modo neppure di dire ad Andrea chi è davvero…

Le anticipazioni dell’episodio 1×08 Il Giuramento di Ippocrate: Nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia, Andrea torna a corteggiare Agnese. Fanti continua a prendere i suoi farmaci senza sapere che c’è qualcuno che li ha manipolati e che quindi potrebbero avere delle conseguenze inaspettate…Un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e Riccardo sono alle prese con un’aspirante astronauta. Giulia ha provato in più occasioni a dire ad Andrea chi è davvero e che cosa rappresenta per lui ma non ci è riuscita. Andrea è convinto di aver amato solo sua moglie e non ha ancora mai sospettato nulla, nonostante l’orecchino, il telecomando e gli altri indizi ricevuti…

Tutto questo e molto altro nella quarta e ultima puntata di DOC-Nelle tue mani! Per questa stagione andranno in onda solo 4 puntate ma ci sono già altri episodi registrati mentre altri dovranno essere terminati dopo la fine dell’emergenza anche se bisognerà capire come si potrà tornare sul set e quando! In ogni caso, questa seconda stagione, se così possiamo chiamarla, ci sarà!