L’allenamento è di coppia per Giulia de Lellis e Andrea Damante che tornano sui social ufficialmente insieme

In questi giorni abbiamo visto lo stesso sfondo, abbiamo visto lo stesso balcone per la ginnastica, abbiamo visto la stessa colazione mostrata sui social ma non li avevamo mai visti insieme. Abbiamo visto l’uovo di Pasqua comprato dal Dama, abbiamo ascoltato la sua dichiarazione d’amore un po’ stitica a Verissimo…Ma oggi ecco i Damellis sono tornati! Giulia de Lellis e Andrea Damante si sono allenati insieme, come probabilmente fanno da oltre un mese. La differenza è che oggi l’ex tronista ha postato sui suoi social la prima “storia di coppia”.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS NON SI NASCONDONO PIU’

E così per la gioia di tutti questo pomeriggio un allenamento speciale. Giulia sulle spalle di Andrea per il classico allenamento pomeridiano sempre sullo stesso famoso balcone della casa a Roma dove la coppia sta facendo la quarantena. Nessun commento, nessuna frase in particolare. Ma solo sorrisi e tenerezze di una ritrovata unione. Del resto che Andrea avesse le spalle larghe e non solo per poter prenderci la sua Giulia, lo si era immaginato. E anche lei dopo tutto quello che è successo ci sta mettendo e ci mette la faccia nel tornare insieme al suo ex.

Ma non possiamo certamente dimenticare di tutte le voci di mesi e mesi fa che raccontavano come alla fine i due sarebbero tornati indietro. Le corna, il libro, la vergogna, un amore tossico? Tutto passato, tutto dimenticato. Si va avanti perchè si sa, al cuor non si comanda.

E adesso i fans della coppia si aspettano la prima storia postata sui social dalla influencer che conta 4,7 milioni di followers solo su Instagram. A quando qualche smanceria della quale a quanto pare i fans dei Damellis non possono fare a meno?