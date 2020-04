Andrea Damante in quarantena con Giulia de Lellis: “Non è stato facile ma sono in piacevolissima compagnia” racconta a Verissimo

Nella puntata di Verissimo in onda l’11 aprile 2020 abbiamo ascoltato delle brevi ma intense testimonianze direttamente dalla quarantena! Come saprete ormai da un mese e mezzo molti dei programmi che di solito ci fanno compagnia, sono stati sospesi. Verissimo è tornato in onda con delle interviste già trasmesse ma anche con dei video messaggi inediti con i VIP protagonisti pronti a raccontare la loro quarantena. Oggi abbiamo visto Giulia de Lellis, che ha parlato di come sta vivendo questo momento, e poi anche Andrea Damante.

Come saprete, anche se i due non lo hanno detto in modo esplicito ( hanno però girato il video praticamente dallo stesso posto) sono tornati insieme e hanno deciso di trascorrere la quarantena insieme nella stessa casa.

IL VIDEO MESSAGGIO DI ANDREA DAMANTE PER VERISSIMO

Le parole di Andrea Damante:

“Sono a Roma, in piacevolissima compagnia devo dire . Quindi stiamo affrontando la quarantena nel migliore dei modi diciamo. Sto cercando un po’ di far passare il tempo. Io erano anni che giravo dalla mattina alla sera, ero sempre su un aereo. Quindi per me fermarmi così non è stato facile, adesso dopo un mese c’ho fatto un po’ l’abitudine, ho trovato un po’ una routine per poter fare scorrere la giornata nel migliore dei modi e soprattutto per sviluppare delle cose del mio lavoro che non avevo mai potuto approfondire per un problema di tempo”.

E ancora: “Quindi raga, niente, il consiglio che vi do è di cercare di trovare un proprio equilibrio, un proprio centro, per superare questo momento un po’ noioso, monotono, negativo sperando che l’estate arrivi presto a portarci un po’ di positività. Speriamo che questo 2020 passi in frettissima “.

E chissà se prima o poi Andrea e Giulia decideranno di registrare un video messaggio per tutti i fans dei Damellis che non vedono l’ora di festeggiare insieme questa ritrovata unione!