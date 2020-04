Giulia de Lellis quarantena detox per ritrovare affetti e serenità lontana dai social: il saluto da Verissimo

Come saprete nelle puntate di Verissimo in onda in questo mese di aprile, vengono mandati in onda dei video messaggi registrati dai VIP che stanno passando, come tutti noi, la quarantena nelle loro case; le registrazioni dei programmi al momento sono bloccate, Verissimo ha chiuso i battenti già da oltre un mese e mezzo ma regala momento inediti, tra una intervista registrata e l’altra, con queste “chicche” che vengono mandate in onda al sabato pomeriggio. Tra i video messaggio di oggi quello di Giulia de Lellis che, dalla sua casa di Roma, saluta il pubblico di Canale 5 e parla di come sta vivendo questa quarantana. Le giornata in famiglia, all’insegna del relax ma anche degli allenamenti e poi dell’amore. Insieme a lei Andrea Damante che però nel video messaggio in questione, non viene citato.

I due però hanno registrato il video messaggio praticamente nello stesso posto, e anche se in pubblico non parlano di quello che sta succedendo, ormai non si nascondono di certo!

VIDEO MESSAGGIO DI GIULIA DE LELLIS A VERISSIMO

Le parole di Giulia de Lellis nel suo video messaggio per il pubblico di Verissimo:

Eccoci qua, ciao a Silvia e a tutti gli amici di Verissimo. Io vi parlo in diretta dal terrazzino della casa dei miei genitori, sono a Roma ed è qui che sto passando la mia quarantena, per fortuna, con la mia famiglia. Nonostante il periodo è quello che è vi dico la verità, anzi, vi dico una frase che sono solita dire: sto cercando di vedere il bello nel mondo. Francamente dico sempre questa cosa quando ci sono delle situazioni un po’ complicate e devo dire che funziona però, perché invece di focalizzarmi sugli aspetti negativi di una situazione cerco di vedere quelli positivi

Eh già Giulia in questi giorni ci ha regalato non solo delle ottime ricettine ma anche dei video esilaranti di quello che combina durante gli allenamenti!

Mi sto prendendo un sacco di tempo per me, per i miei allenamenti, per cucinare e sperimentare nuovi piatti, ma soprattutto mi sto godendo tantissimo la quotidianità con la mia famiglia, che era un qualcosa che per via dei tantissimi impegni lavorativi, per la distanza, avevo un po’ perso e devo dire che mi sento fortunata e mi sta facendo bene. Mi sono presa un periodo di distanza dai social – ci sono sempre, perché sapete che io lavoro con quelli – però allo stesso tempo sono un po’ più distante, mi sto dedicando più a me stessa. Sto recuperando degli affetti che avevo un po’ messo da parte, mi sto dedicando anche ad un sacco di nuove cose e la prima cosa che farò sarà venire a raccontarvele con estremo piacere. Fate buon uso di questo tempo libero che siamo costretti a vivere

Non ci resta che aspettare il ritorno in onda di Verissimo che potrebbe essere la prima sede in cui Giulia e Andrea, di nuovo insieme, parleranno della loro ritrovata unione!