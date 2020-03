Giulia de Lellis in mascherina, Andrea Damante al suo fianco: il ritorno dei Damellis sulla rivista Chi

Sembra un episodio di una serie tv già vista, con qualche cambiamento, effettivamente qualche tempo fa, era sempre stata la rivista Chi a immortalare Giulia de Lellis, con tanto di seno nuovo di zecca in barca con Andrea Damante, dopo il ritorno di fiamma . Ed è ancora una volta la rivista Chi a pubblicare le foto di Giulia e Andrea che passano questa quarantena insieme. Certo i tempi sono ben diversi, un tempo c’era la barca, il mare, il sole, oggi ci sono mascherine, poche uscite da fare e spesa per poi tornare presto a casa. Armata di tuta e mascherina, Giulia de Lellis sembra aver perdonato il suo Andrea Damante. La sua vendetta in qualche modo l’ha avuta, con il libro Le corna stanno bene su tutto si è tolta i sassolini dalle scarpe e al cuore si sa, non si comanda! Le corna stanno bene su tutto a quanto pare, e si perdonano anche. Non una, non due ma qui siamo già alla terza volta!

LE PRIME FOTO DI ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS DI NUOVO INSIEME

Sulla rivista Chi le prime foto di Giulia de Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme:

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS SONO TORNATI INSIEME: LE PRIME FOTO- Dopo settimane di rumors senza mai una prova o una conferma ufficiale, “Chi” pubblica, nel numero in edicola da domani , le prime foto che confermano la rappacificazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’influencer e il dj, che si erano lasciati un anno e mezzo fa, non solo sono tornati insieme, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia , nella casa di Giulia, da dove escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer.

La notizia non arriva di certo come un fulmine a ciel sereno. Da settimane si parla di questo ritorno di fiamma. Ora però si cerca di capire per quale motivo sia finita la storia d’amore tra Andrea Iannone e Giulia de Lellis e come sia stato possibile che, a meno di un mese da quell’addio, Damante sia tornato nella vita della influencer.

A quando dichiarazioni ufficiali e perchè continuare a nascondersi? Adesso che le foto sono state pubblicate sulla rivista Chi, arriveranno le prime parole della coppia?