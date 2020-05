Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio? Una sorpresa per Fedez (Foto)

Il piccolo Leone ha da poco compiuto due anni e Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio? Sarà vero? E’ Fedez a rispondere ai fan curiosi di sapere se davvero sia in arrivo la cicogna in casa Ferragnez. Tutto è nato dal web, da una storia dove Chiara Ferragni mostrava una collana con quattro ciondoli, niente di strano ma i più attenti hanno notato che ogni ciondolo rappresentava un membro della famiglia, quindi Fedez, se stessa e il loro bambino, ma il quarto ciondolo? Il gossip ha iniziato a fantasticare ovviamente in rosa immaginando che in quarantena la coppia abbia deciso di allargare la famiglia. Il quarto ciondolo sarebbe per un bebè in arrivo, ma si tratta di una realtà o di un semplice desiderio. La risposta è arrivata dal rapper che divertito ha iniziato ad avere anche lui qualche dubbio.

CHIARA FERRAGNI NASCONDE IL DOLCE SEGRETO?

Si sa che le future mamme non desiderano rivelare subito a tutti la dolce attesa ma attendono i primi tre mesi di gravidanza prima di dare l’annuncio. Fedez però sembra saperne quanto tutti gli altri e ringrazia i social per averlo scoperto. “Comunque no, ragazzi non è incinta” e ne è quasi sicuro, pensa che sua moglie si sia semplicemente portata avanti anche se non è un comportamento normale: “Non so perché lo faccia, non chiedetemelo ma non è incinta… Il future children penso sia il bambino che verrà” ma a questo punto anche lui ha qualche dubbio.

“Oppure, ipotesi due, deve dirmi qualcosa, ma non credo che me lo dica così, un po’ sto sperando che sia così, ma non credo anche se sarebbe molto divertente” quindi la Ferragni non è incinta o almeno suo marito ancora non lo sa. Abbiamo però capito che il desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Leone è forte.