Belen Rodriguez rivede Andrea Iannone mentre Stefano è a Napoli: per la rivista Chi è crisi

Sarà davvero una crisi causata dalla distanza quella che stanno vivendo Belen Rodriguez e Stefano de Martino? Per i giornalisti di Chi non ci sono dubbi: tra i due le cose ultimamente non vanno bene. Se infatti fino a qualche settimana fa ci avevano abituato a dediche d’amore molto dolci sui social, da giorni hanno smesso di farlo. Stefano de Martino è a Napoli per lavoro, sta girando le nuove puntate di Made in Sud. Belen e il piccolo Santiago sono invece rimasti a Milano. In queste prime sere di “libertà” vista la fine del lockdown, la Rodriguez è stata avvistata diverse volte in giro con suo fratello, Jeremia. Ma nel numero della rivista Chi in edicola questa settimana, spuntano anche altre foto.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO SONO IN CRISI?

A quanto pare mentre Belen e Jeremias erano a cena con altri amici, sarebbe arrivato nello stesso posto anche Andrea Iannone che avrebbe chiesto di poter vedere Belen. I due quindi si sarebbero incontrati per una chiacchiera tra ex! Sarà vero? Non possiamo saperlo. Di questo incontro non ci sono foto ma ci sono le immagini dei due nello stesso posto, anche se in momenti diversi.

Vediamo le foto pubblicate sulla rivista Chi, con una anticipazioni del servizio completo

Secondo quanto si legge su Chi:

verso la mezzanotte, arriva di nascosto, entrando da una porta laterale, Andrea Iannone. Il quale, pare, dopo aver saputo dove si trovasse Belen, ha voluto raggiungerla. Il pilota di MotoGp, ha voluto rivedere la sua ex. I due però hanno lasciato il ristorante in tempi diversi: Belen sempre con Jeremias, Iannone con un amico.

In questo momento Andrea Iannone sarebbe single…

E’ davvero possibile che sia bastato un mese di distanza per inclinare una favola d’amore che stava di nuovo facendo sognare milioni di persone? Solo Belen e Stefano possono saperlo e per il momento, non ne parlano pubblicamente!