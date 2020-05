Belen parla di un momento difficile, Stefano de Martino tace: che cosa è successo?

Stefano de Martino e Belen Rodriguez sono in crisi? Non è dato saperlo anche se le parole della bella argentina che sui social ha parlato di un momento difficile, lasciano pensare che tra i due le cose non stiano andando affatto bene. A differenza di quanto fatto da Belen, che ha scelto i social per dire la sua, Stefano de Martino tace. Non si esprime in merito a quello che sta succedendo ma non si esprime, almeno pubblicamente, neppure verso la sua famiglia. Non una dedica per Belen, non una parola per sua moglie che comunque ieri, con quel video sui social, ci ha messo la faccia. Belen ha spiegato che ci sono dei giornalisti sul web che continuano a scrivere cose non corrette, mettendo in mezzo ad esempio anche Andrea Iannone ( in realtà i giornalisti che lo hanno messo in mezzo sono quelli della rivista Chi, visto che hanno pubblicato un articolo in cui fanno le foto a Belen e al suo ex mentre sono nello stesso locale). Ma in ogni caso Belen punta il dito contro chi scrive sul web, e ce ne faremo una ragione! La Rodriguez spiega che c’è una verità, una verità che però al momento preferisce non rivelare. Si riferisce alle foto in generale, alla presenza del suo ex in quel locale , o a qualcosa che riguarda la ragione della sua crisi con Stefano? Il messaggio della Rodriguez di ieri, è stato parecchio enigmatico. E se da un lato ha fatto capire di essere molto triste, e anche arrabbiata per via di queste notizie, dall’altro ha lasciato intendere ben poco di quello che realmente sta succedendo.

BELEN RODRIGUEZ PARLA, STEFANO DE MARTINO TACE

Mentre Belen però almeno qualcosa la rivela, visto che la crisi sembra essere alquanto evidente, Stefano continua a dedicarsi al lavoro e sui social mostra solo scatti degli impegni lavorativi . E’ infatti a Napoli ormai da quasi un mese per registrare le nuove puntate di Made in Sud e a detta dei ben informati, proprio questo sarebbe il motivo della crisi che la coppia sta vivendo. La lontananza.

Il conduttore deciderà di raccontarci qualcosa o preferirà tacere lasciando a Belen tempo e modo di spiegare? Vedremo…