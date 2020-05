Belen Rodriguez occhi lucidi e video su Instagram per confermare la crisi con Stefano de Martino

Qualche settimana fa Belen Rodriguez e Stefano de Martino si sono separati fisicamente. Il giovane conduttore parlando del suo viaggio a Napoli per motivi di lavoro spiegava che la cosa più difficile fosse stare lontano da Santiago e da Belen. Dopo i primi giorni in cui i due continuavano a mandarsi video e a farsi dediche sui social, qualcosa però è cambiato. E questa mattina sul numero della rivista Chi è stato pubblicato un servizio nel quale si parla proprio della possibile crisi tra Stefano e Belen. A poche ore di distanza dai tanti articoli usciti poi anche sul web, Belen decide di metterci la faccia e con un video di circa 4 minuti racconta come stanno le cose. Vuole essere lei questa volta a parlare, non vuole che i giornali lo facciano per lei come è successo in passato. Si dice nervosa e anche agitata per il video che sta facendo, mostrandosi con gli occhi lucidi.

BELEN RODRIGUE CONFERMA LA CRISI CON STEFANO: MOMENTO DIFFICILE

Belen a quanto pare non ha molto gradito l’articolo della rivista Chi che associava in qualche modo la crisi ad Andrea Iannone. Non che si insinuasse nulla ma mettere nello stesso articolo le immagini del pilota e quelle di Belen, lasciava pensare…

Ogni volta che apro internet, ogni volta che vedo degli articoli, da donna mi sono rotta le palle, ma in modo importante. Sono stanca di vedere articoli riportati che travisano e cambiano la situazione. (…) Per me questo è un momento molto difficile, non me lo aspettavo, non me ne assumo la responsabilità delle colpe, sono una mamma, tengo alla mia famiglia, sono una donna che soffre come tutte le altre. Vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più.

Belen spiega che facendo parte del mondo dello spettacolo ha capito che deve in qualche modo anche accettare il gossip che si crea intorno al suo nome ma non vuole che si facciano delle illazioni e che si parli di cose non vere. La Rodriguez spiega che se lei è in giro per Milano e arriva una persona, l’incontro di certo non dipende da lei.

Poi dice che al momento non se la sente di raccontare come stanno realmente le cose tra lei e Stefano ma che presto lo farà perchè è una persona che vuole raccontare come stanno realmente le cose, non permettere che altri raccontino cose non vere.

“E’ normale che se una donna non sta bene, la sua famiglia e suo fratello la prendano per mano e la portino fuori a bersi un sano bicchiere di vino” dice Belen riferendosi proprio all’articolo uscito prima su Chi e poi ripreso da tutti i siti web. Poi prova a sorridere “Sono una donna forte e ce la farò come sempre.”

Belen quindi non rivela molto. Probabilmente questo allontanamento forzato tra lei e Stefano ha reso difficili le cose ma non significa necessariamente che si siano lasciati!