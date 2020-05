Belen Rodriguez ha tolto la fede e si consola con la famiglia: è tutto vero? (Foto)

Possibile che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia finita di nuovo? Le foto e le frasi della rivista Chi non lasciano molti dubbi e sembra che Belen abbia già tolto la fede. Voci di crisi coniugale che arrivano dopo un ritorno che aveva fatto sognare tutti, applaudito da tutti o quasi tutti. Stefano De Martino è a Napoli impegnato con le registrazioni di Made in Sud ma non sembra questa l’unica causa della loro separazione, ci sarebbe ben altro. Che la quarantena abbia danneggiato tante coppie non è una novità ma che tra Belen e Stefano sia già finita, di nuovo, non ce l’aspettavamo. In più si mormora che Andrea Iannone le sia girando di nuovo intorno, strano che si sia ritrovati nello stesso locale, come i vecchi tempi. In più c’è di nuovo la sua famiglia stretta a Belen.

TRA STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ NON CI SONO PIU’ DICHIARAZIONI D’AMORE

Non sfugge il dettaglio della data dell’ultimo messaggio d’amore tra i due, era il 29 marzo e Belen ricordava il loro primo incontro dichiarando che da quel momento Stefano non è più uscito dai suoi pensieri e non ne sarebbe mai uscito. Cosa è successo adesso?

Difficile capire se Belen abbia davvero tolto la fede, continua ad avere altri anelli, ma se davvero l’ha fatto è finita ancora una volta. Entrambi tacciono ma non il gossip. La rivista Chi sembra certa della notizia e anche la Rodriguez abbracciata al suo papà e all’amico Mattia Ferrari sembra tornata indietro nel tempo. Cosa c’è dietro il silenzio della coppia? I fan non vogliono crederci mentre lei su questa parola scrive un post: “Quando una persona ti fa vedere chi è… credici”, a chi è dedicato? Mentre le sue attenzioni sono tutte per il piccolo Santiago e non c’è niente per suo marito, così come Stefano non dedica niente a lei.