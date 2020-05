Sul settimanale Oggi i retroscena della crisi tra Belen e Stefano. La Rodriguez si sfoga sui social

Che cosa è successo davvero tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino? La crisi è stata causata solo dalla lontananza? A giudicare da quanto si legge su Oggi, che nell’ultimo numero in edicola mette insieme tutti i tasselli, il periodo complicato tra i due, sarebbe iniziato ben prima del trasferimento di Stefano de Martino a Napoli, dove vive da quasi un mese ( tra una capatina e l’altra in quel di Milano) per lavoro. Stando a quanto si legge su Oggi, che cerca di rivelare i retroscena di quanto successo tra Belen e Stefano, i vicini di casa della coppia parlerebbero di alcuni litigi che ci sarebbero stati ancora prima del trasferimento di Stefano a Napoli. E’ possibile che Belen si aspettasse che suo marito rinunciasse al lavoro per mettere al primo posto la famiglia? La sensazione, a giudicare dai commenti di Belen sul suo profilo, è proprio quella che la Rodriguez abbia subito una ennesima delusione. Parla dell’importanza della famiglia, di questo valore, di quanto lei ci abbia creduto e di quanto ci abbia tenuto, a questo punto, a differenza di Stefano.

BELEN DELUSA DA STEFANO DE MARTINO: NUOVA SEPARAZIONE IN VISTA?

Secondo la ricostruzione fatta da Oggi inoltre, Stefano in questo mese non sarebbe rimasto a Napoli come dai social ha fatto capire ma sarebbe tornato spesso a Milano. Non sarebbe però andato da Belen ma sarebbe andato nella casa dei suoi genitori a Milano. Questo fine settimana invece avrebbe visto solo il piccolo Santiago ed è per questo motivo che la notizia della crisi trai due, sarebbe stata confermata. Pare inoltre che proprio qualche giorno fa, rientrando a Napoli, Stefano abbia riempito di cose la sua macchina, come se fosse pronto per una sorta di trasloco più che momentaneo. Che cosa c’è di vero? Bhè solo loro possono saperlo…

Come potrete vedere dalla foto che apre il post, tra l’altro, Belen si sfoga sui social e risponde a molte persone che le dicono di essere forte e di andare avanti. La Rodriguez dice di aver fatto ancora una volta degli errori ma di essere pronta a voltare pagina. Parla inoltre di “persone che ci meritano, di persone che danno un peso alla famiglia”. Che cosa vuole dire con queste parole? Stefano dirà la sua o sceglierà ancora una volta la via del silenzio come ha fatto anche più volte in passato?