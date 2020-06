Loredana Lecciso e Al Bano quarantena d’amore per ritrovarsi: la confessione a Live

Tornano in studio gli ospiti da Barbara d’Urso e nella puntata di Live in onda ieri 31 maggio 2020 c’è stato modo di ascoltare le parole di Loredana Lecciso che ha trascorso la sua quarantena a Cellino San Marco con i suoi figli e con Al Bano. Una quarantena che, come hanno dimostrato anche i tanti scatti postati suo social dalla Lecciso, sembra aver riavvicinato la coppia. Ed è per questo che è stata invitata a Live, per provare a fare chiarezza: lei e Al Bano sono tornati insieme?

Prima di arrivare nello studio di Canale 5 la Lecciso, per il settimanale DiPiù, aveva raccontato: “Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo“.

LIVE-NON E’ LA D’URSO: LOREDANA LECCISO E AL BANO SONO TORNATI INSIEME?

Intervenuta quindi nel salotto di Live-Non è la d’Urso, dove lentamente si torna alla normalità con tanti ospiti in studio, la Lecciso ha raccontato la sua versione dei fatti. E ha spiegato:

“Devo dire che Al Bano è una persona schiva e riservata. Tra noi c’è sempre stato un bellissimo rapporto che abbiamo saputo tutelare per amore dei nostri figli. Lui ha soltanto motivato il fatto che fossimo insieme. Era per mettere dei puntini su alcune situazioni che potevano accavallarsi. Lui ha fatto chiarezza con il senso di verità che lo contraddistingue. In maniera molto punita ed onesta. L’ho apprezzato io e tante persone che gli stanno accanto. Si tratta di una normalissima famiglia con alti, bassi, crisi”.

E ancora:

“L’ho apprezzato io e anche tantissime altre persone. E’ sempre stato molto chiaro. A volte è stata travisata la vicenda ed è più limpida di quello che può apparire. Si tratta di una normalissima famiglia con alti, bassi, momenti di crisi. Io, Albano e i miei due figli siamo una famiglia, insieme alla mia figlia maggiore e ovviamente anche agli altri figli di Albano”.