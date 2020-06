Margareth Madè col pancione è già al settimo mese, Giuseppe Zeno sogna la famiglia numerosa (Foto)

Durante la quarantena anche Margareth Madè e Giusppe Zeno non hanno voluto mostrare il pancione del secondo figlio in arrivo attenendo che tutti fossero più sereni e che loro due potessero godersi i primi mesi della gravidanza (foto). Dopo Giorgia Palmas anche la Madè ci sorprende con lo splendido pancione, poco fa sui social l’annuncio di entrambi con lo stesso scatto ma non con le stesse parole. La splendida mammina sta attendendo il suo secondo bebè, Giuseppe Zeno immagina già non solo il terzo ma anche il quarto figlio, sogna quindi una famiglia numerosa. Si sono sposati nel 2016 e sono già genitori di Angelica che ha due anni, anche per la prima gravidanza sono riusciti a non mostrare molto del loro dolce periodo. Margareth Madè sempre bellissima accarezza il suo pancione, dà il benvenuto a giugno e avvisa che è in arrivo il bebè numero due.

GIUSEPPE ZENO PRONTO A DIVENTARE PAPA’ BIS TRA DUE MESI

Tantissimi i colleghi del mondo dello spettacolo che sorpresi dalla notizia si sono precipitati nel fare gli auguri a Giuseppe e Margareth. Dopo il sì a Siracusa con rito religioso per loro agosto sarà un mese molto importante. Si erano innamorati solo un anno prima delle nozze ma non è stato necessario molto tempo per capire che sarebbero statti felici solo insieme.

A 37 anni la Madè sta per diventare di nuovo mamma e Zeno pensa già al futuro: “Dicono che il 3 sia il numero perfetto. Nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni?” o forse si riferisce a loro 4, mamma, papà e i due bambini. Insieme non desiderano altro, felici delle scelte fatte e di questa nuova dolce attesa. Noi non vediamo l’ora di vederli insieme tutti e quattro dopo il lieto evento.