Lorella Boccia indossa di nuovo l’abito da sposa per il primo anniversario e la sorpresa a Niccolò Presta (Foto)

Primo anniversario di matrimonio per Lorella Boccia e Niccolò Presta e la splendida ballerina e conduttrice indossando di nuovo il suo abito da sposa non poteva scegliere un modo più romantico per festeggiare (foto). Una dichiarazione d’amore che fa sognare, una favola d’amore nella vita reale ed è costringendo suo marito a indossare l’abito del matrimonio che Lorella Boccia ha emozionato lui e gli altri. Niccolò Presta era all’oscuro di tutto mentre lei organizzava la sorpresa. Un anno fa le nozze, una cerimonia perfetta, un viaggio di nozze da sogno e ieri il modo più dolce per celebrare il primo anniversario, per dire di nuovo sì a suo marito. Sulle storie Instagram Lorella ha mostrato cosa stava per accadere; ha indossato l’abito bianco e ha dato appuntamento a Niccolò nel suo posto speciale, lui bendato e accompagnato dall’autista, lei emozionatissima. Le foto del giorno del matrimonio si confondono con quelle dell’anniversario, della sorpresa, l’emozione è la stessa forse anche di più oggi; solo la pettinatura diversa di Lorella scioglie la confusione.

LORELLA BOCCIA E NICCOLO’ PRESTA FESTEGGIANO IL PRIMO ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Ogni anno è importante, la conferma di avere scelto l’amore vero è negli occhi di entrambi. “Stamattina ho indossato il mio abito da sposa, esattamente dopo un anno. Ero ferma e fissavo quella macchia di vino. Ricordo quell’istante come fosse ieri. Le immagini sembrano scolpite nel mio cuore così come ogni giorno vissuto con te amore mio.

Come una folle ti ho costretto ad indossare il tuo abito e ti ho portato nel tuo posto speciale. Non so descrivere i miei sentimenti.

Quello che so è che il mio cuore esplode quando ci sei tu. Buon anniversario amore mio” è il post della Boccia.

Presta non è certo meno romantico: “Buon anniversario amore mio. Siamo due numeri 1. Siamo due individui perfetti nella nostra unicità. Nessun altro è come noi due. Da solo, un individuo, è perfetto così come è. In due ci si completa. Una comunità è indistruttibile per natura. Io e te, da un anno esatto, siamo un 2. Due come i cieli, del giorno e della notte. Due come gli occhi, per avere la giusta prospettiva e profondità. Due come i colpi del respiro, automatici e indispensabili l’uno a l’altro. Due come i battiti del cuore”.

Non è finito il post per sua moglie, una dichiarazione d’amore che spiega la sorpresa e l’emozione: “Una volta ti ho detto che eravamo destinati a trovarci. Pensaci bene. Pensa a quante innumerevoli cose sono dovute accadere affinché io e te ci incontrassimo. Un solo minimo cambiamento nelle nostre vite avrebbe potuto impedire che io e te fossimo qui, adesso.

Questo non è semplicemente destino. Questo vuole dire che le nostre vite avevano bisogno di incrociarsi. Ti garantisco che non è un caso. Da soli siamo individui perfetti nella nostra unicità… ma essere perfetti l’uno per l’altra è la cosa più bella che mi sia mai capitata. Ti amo”.