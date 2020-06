Stefano De Martino, una canzone struggente è la sua risposta a Belen (Video)

Stefano De Martino sembra rispondere a Belen con una struggente canzone di Sal Da Vinci, Viento (video). Il ballerino partenopeo resta in silenzio dopo le tante parole di troppe persone ma forse attraverso il nuovo brano di Sal trova il modo per esprimere anche la sua sofferenza. Belen ha già confidato di non avere alcuna responsabilità e che questa crisi con suo marito non se l’aspettava, ciò che desiderava più di tutto era avere una famiglia. Stefano De Martino intanto è impegnato a Napoli con le registrazioni di Made in Sud ma non è il lavoro a tenerlo distante da Milano. Tutti si chiedono cosa sia accaduto, c’è chi azzarda un tradimento, chi parla di crisi già da gennaio ma a fine marzo c’erano ancora le loro dichiarazioni d’amore sui social. Non dimentichiamo che c’è stato il lockdown, che Belen e Stefano come tutti erano costretti in casa, non c’erano altre persone da potere incontrare. Ieri nel ricordare Massimo Troisi il conduttore e ballerino ha postato e poi cancellato un’immagine del grande attore. I pettegolezzi sono arrivati subito, quel “Pensavo fosse amore invece era in calesse” era una frecciatina per Belen? Solo supposizioni, il diretto interessato non parla ma ieri sera ha trovato il modo per esprimere le sue emozioni.

VIENTO DI SAL DA VINCI: UN BRANO SCELTO A CASO DA STEFANO DE MARTINO?

Viento è il nuovo singolo di Sal Da Vinci, un artista che de Martino adora, un brano che commuove chi comprende le parole. “Viento è una melodia senza tempo, una storia senza fine, un cuore nel passato e la ricerca a due passi dal cuore Sì, il posto migliore per raccontare i sentimenti, fuori alla porta del cuore che prima o poi qualcuno aprirà” le parole di Sal nel raccontare il suo ultimo lavoro.

De Martino è ancora innamorato della splendida Rodriguez ma desidera dimenticarla perché è una storia che non può avere futuro? E’ questo il messaggio di Stefano per Belen e per chi parla senza conoscere la loro storia?