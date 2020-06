Jeremias Rodriguez difende Belen e commenta il grande amore, la famiglia (Foto)

Tra moglie e marito non mettere il dito è un proverbio che Jeremias Rodriguez forse non conosce, soprattutto quando Belen soffre e per l’ennesima volta sembra sia Stefano De Martino la causa del suo dolore (foto). Il gossip scrive di tutto, Belen ha voluto confidare qualcosina a tutti ma intanto Stefano resta in silenzio, quindi nessuno conosce la verità. Jeremias ovviamente si comporta da fratello ma con il suo post non aiuta la famiglia. Difficile mettersi da parte quando si ama tanto qualcuno, quando una sorella soffre. Giusto che la famiglia Rodriguez abbracci forte Belen ma le parole possono fare molto male. “Il grande AMORE ha, alla base, un’idea di FAMIGLIA” è questo il messaggio accanto alla bellissima foto. C’è una parte della famiglia in quello scatto: Santiago, Belen e Jeremias ma quelle parole sembrano rivolte anche all’ormai ex cognato. Amore e famiglia in evidenza e poi la risposta della showgirl al fratellino.

BELEN RISPONDE AL FRATELLO SUI SOCIAL

“Siete stati sempre al mio fianco, sono davvero fortunata ad avervi” sono le parole con cui Belen conferma quelle di Jeremias. Arriva anche Cecilia ma sembra restare fuori dalle frecciatine e si limita a sottolineare che la sua famiglia le manca tanto. Cecilia è ancora in montagna con Ignazio Moser, non si è ancora spostata da Trento, non è ancora tornata a Milano.

Alcuni fan fanno notare a Jeremias che farebbe meglio a mettersi da parte ma è sempre difficile restare fuori semplicemente a guardare quando chi ami soffre. Non c’è più la possibilità di tornare insieme, ma perché pensare che sia solo colpa di Stefano? Altri sostengono il fratello di Belen, sicuri che la sua presenza sia indispensabile anche per il piccolo Santiago. Il silenzio al momento sarebbe la scelta migliore per tutti, ci sarà poi tempo di spiegare.