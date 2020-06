Stefano De Martino pubblica un post e poi lo cancella: era per Belen? (Foto)

Quello che si posta sui social anche per pochi minuti non sfugge e Stefano De Martino oggi aveva pubblicato un post in omaggio a Massimo Troisi; possibile che quel post fosse anche una frecciatina a Belen Rodriguez? C’è chi crede possa essere davvero così, a noi sembra invece impossibile. Stefano De Martino non ha ancora detto una parola sulla fine della storia con Belen, anzi ha detto che desidera resti tutto nella sua vita privata; non avrebbe di certo scelto una frecciatina per dire qualcosa sulla madre di suo figlio. Inoltre, è davvero difficile che il ballerino e conduttore possa avere utilizzato un’immagine del grande Troisi per una finalità diversa. Il 4 giugno per chi ha amato il grande attore campano è un giorno che non si dimentica nonostante siano passati tanti anni. Quindi perché Stefano De Martino in pochi minuti ha cancellato quel post? La risposta è semplice ed è nella foto scelta.

PERCHE’ STEFANO DE MARTINO HA CANCELLATO IL POST CON MASSIMO TROISI?

“Pensavo fosse amore e invece era un calesse” è uno degli ultimi film di Massimo Troisi, è un vero capolavoro, diverso da Il Postino ma con la poesia e la verità di cui l’attore e regista era capace. Basta osservare la foto che Stefano ha cancellato per capire che l’ha tolta: perché magari qualcuno o tanti avrebbero pensato che “Pensavo fosse amore e invece era un calesse” fosse non solo un omaggio al grande Troisi ma anche una frecciatina contro Belen.

26 anni dalla morte di Massimo Troisi e Stefano De Martino ha pensato a questo oggi, almeno sui social. I problemi con Belen Rodriguez li lascia fuori dalla visione pubblica. La showgirl ha invece scelto una strada diversa, è ferita dall’uomo che ama, non ha però mai detto troppo pur sottolineando che non ha nessuna responsabilità in questo addio. Guardatelo quel meraviglioso film di Troisi con Francesca Neri.