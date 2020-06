La dolce foto di Belen e Santiago dice tutto, Cecilia Rodriguez aggiunge il resto (Foto)

E’ finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino anche se lui resta in silenzio, non dice nulla, non conferma le parole di sua moglie che intanto e per sempre vivrà l’amore più bello, quello per suo figlio Santiago. L’ultima foto di Belen su Instagram parla d’amore, davanti a lei c’è Santiago, le mani unite, gli occhi rivolti l’uno all’altro, è lui l’ometto che amerà per sempre e che non potrà mai deluderla. “Claro que sì! Lo quiero” e Belen “sposa” suo figlio come fanno tutte le mamme quando i bambini hanno l’età di Santiago, pronta poi a lasciarlo volare via quando sarà più grande. Stefano le ha spezzato il cuore, non lo nasconde ma questa volta sarà più forte che mai. Cecilia Rodriguez sta per tornare a casa da lei, da domani potrà lasciare le montagne dove ha trascorso con Ignazio Moser la quarantena e correre da lei. Ci sembra di ricordare che Cecilia avesse previsto tutto, che avesse paura di vedere soffrire di nuovo sua sorella Belen.

CECILIA PRONTA A VOLARE DA BELEN

“Me mori de amor… mas de esto por favor” è il commento della più piccole delle Rodriguez ammirando la foto di Belen e Santiago. Sa bene quanto stia soffrendo ma anche che è suo figlio l’amore più grande.

BELEN DEDICA A SE STESSA LA CANZONE DEI MANESKIN

Sono giorni difficili per Belen ma la rottura con Stefano De Martino non sembra essere così recente, la showgirl argentina non ha subito tirato fuori il suo dolore. Oggi invece mostra la sua parte più forte nonostante gli occhi tristi, dedica a se stessa il brano “Torna a casa”, non sono parole rivolte a lui. La canzone racconta di una storia d’amore ma la vera chiave di lettura è nella nostra libertà, nella creatività, nella vita: “Marlena è il nostro messaggio di vita”, solo apparentemente rappresenta una donna, come spiegato dal leader dei Maneskin. Marlena è la bellezza, la libertà di scelte, di stile.