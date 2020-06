Tutti pazzi per i Damellis: due anni dopo Giulia e Andrea di nuovo a Verona

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati ufficialmente insieme e stanno facendo sognare i fan. La coppia nata grazie a Uomini e Donne, dopo i vari tira e molla (corna incluse), è tornata a vivere la loro bellissima storia d’amore. I Damellis hanno passato insieme la quarantena. E’ proprio grazie al lockdown che abbiamo scoperto che il Dama e l’esperta di tendenze sono tornati insieme con un vero e proprio ritorno di fiamma. Adesso però Andrea e Giulia non si nascondono più, anzi. Si mostrano spesso e volentieri insieme anche sui social network e proprio dai loro profili Instagram hanno fatto rivivere dei dolci ricordi ai fan.

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo nella casa a Verona dopo due anni ma ora è un b&b

Poche ore fa Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno pubblicato tantissime Instagram stories direttamente da Verona, la città di lui. Momento amarcord per i Damellis e per l’esercito di fan della nota coppia. Andrea e Giulia hanno mostrato la loro prima casa nella città dell’amore mostrando tutti i loro ricordi insieme. “Due anni dopo” ha scritto Damante in un video mentre la De Lellis si aggira per la casa. Adesso pare che l’abitazione in questione sia diventata un bed and breakfast. Tanto che l’influencer ha invitato i fan a passare dalla loro prima casa in cui hanno vissuto insieme se si dovessero trovare dalle parti di Verona. “E’ la casa più dolce del mondo” ha detto Giulia De Lellis. Parole che confermato il suo amore nei confronti del fidanzato.

I Damellis fanno sognare i fan che adesso sperano nelle nozze: presto il grande passo?

Il momento dei ricordi ha fatto impazzire ancora di più i fan sui social network. Soprattutto adesso che sul web impazza la notizia che Andrea Damante avrebbe chiesto la mano di Giulia De Lellis, i seguaci dei Damellis sono scatenatissimi. Ancora non è trapelato nulla dalla coppia ma quel che è certo è che sono davvero molto innamorati. L’esperta di tendenze e il dj sono davvero pronti a fare il grande passo?