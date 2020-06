Andrea Damante e Giulia De Lellis si sposano? L’indizio non lascerebbe dubbi

Sappiamo tutti che Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati ufficialmente insieme. Dopo la storia delle corna con tanto di libro pubblicato dall’esperta di tendenze, pare proprio che ci sia stato un vero e proprio ritorno di fiamma. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno passato insieme il periodo del lockdown che pare averli riavvicinati ancora di più. Adesso però è arrivata una indiscrezione molto importante che riguarda la coppia in questione. E’ il settimanale Chi a lanciare la bomba secondo cui Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbero finalmente pronti a convolare a nozze. Il noto dj avrebbe chiesto la mano alla bella Giulia ed ecco il dettaglio che porterebbe a confermare la teoria!

Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbero pronti al matrimonio: ecco cosa racconta CHI

I fotografi di Chi hanno beccato Andrea Damante e Giulia De Lellis alla loro prima uscita fuori dopo la quarantena. I due fidanzati sono stati pizzicati nei classici atteggiamenti di una coppia molto innamorata: baci, abbracci e coccole varie. Ma proprio secondo il noto settimanale di Alfonso Signorini tra i due, non solo sarebbe tornato l’amore ma pure la voglia di concretizzarlo. Vedremo presto Andrea Damante sposare Giulia De Lellis? L’indiscrezione potrebbe diventare realtà da qui a breve. Ma vediamo che cosa scrive Chi sulla questione. “Questa convivenza potrebbe presto allargare i loro orizzonti: i due non hanno mai smesso di amarsi, anche quando il loro amore li ha portati lontani, e ora il sogno si chiama nozze. Andrea non ha regalato l’anello alla compagna ma le ha chiesto la mano. E gli amici dicono che lei gli abbia risposto: ‘Sì, lo voglio’” questo quanto riportato su Chi.

Andrea Damante a nozze con Giulia De Lellis: tutto pronto per la favola a lieto fine?

Insomma pare proprio che i due siano pronti a giurarsi eterno amore. Probabilmente c’è da aspettarsi che Damante e la De Lellis rendano pubblica la notizia, se l’indiscrezione fosse la pura realtà. Per i fan della coppia sarebbe un vero sogno dopo tutto quello che è successo tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne!